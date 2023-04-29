24歲在台澳洲大學生誤吞老鼠藥大出血命危　家屬懷疑街邊小食釀禍

24歲澳洲昆士蘭大學學生Alex Shorey一年前以交換生身份到台灣淡江大學就讀，本來即將期滿回國。然而4月初，他疑在吃街邊小食時不慎誤食老鼠藥，結果導致器官衰竭、呼吸困難、貧血等，被送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療，目前仍命危搶救中。而家屬在募款平台籌集資金，希望能把事主帶回澳洲。



報道指，Alex Shorey原本距離回國只剩下幾星期，但卻因不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），該強效的抗凝血劑導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。就其原因，家屬懷疑是可能是吃到受污染的街邊小食所致，「我們無法確定，也可能永遠找不到答案了」。

雖然被送到醫院接受治療，但家屬表示，由於語言的差異，他的治療被延誤，病況也越來越嚴重，先是4月7日醒後全身突然不斷出血，且持續了好幾天，18日還出現低容積性休克，導致體內血容積不足，血壓下降等，被緊急送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療。禍不單行的是，他24日再因維他命K治療過敏引發心肺功能衰竭。

據事主父親透露，兒子曾稱有血尿等情況，還有嚴重的腹痛跟噁心感。事主弟弟則表示，除了血尿外，哥哥還不斷流鼻血，皮膚甚至開始出現黑點，這種血液滲入肌肉的跡象，「出血停不下來」。

目前，事主的雙親已趕到台灣，希望把其接回澳洲，送到當地醫院治療，但由於全程必須有ICU團隊給予專業治療，而這種服務只有專門的醫療飛機才能提供，價格相當昂貴，因此他們正在募款平台gofundme籌集資金，希望能募到17.2萬美元（約135萬港元）。