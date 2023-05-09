美退役少將：未來6到12個月有望看到美台軍隊一起行動

近月美台各項軍事交流與軍售消息不斷，美國退役少將斷言未來6到12個月，有望看到美台海軍、空軍及特種部隊一起行動。



美國退役海軍少將、保衛民主基金會（FDD）網路與科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery）5月5日接受美媒訪問時表示，過去5年到10年，美國國會曾希望美國國防部與台灣空軍、海軍一起演習，但五角大廈並未理會，因為從奧巴馬（Barack Omaba）、特朗普（Donald Trump）到拜登（Joe Biden）政府都不願為此與北京產生摩擦。

然而，蒙哥馬利認為，去年拜登簽署了《2023年國防授權法案》後，事態或將出現變化，「國會命令國防部與台灣進行兵推、桌面演習和作戰演習。國防授權法案規定，美國需深化與台灣的軍事交流、強化台灣防衛能力」。

奧巴馬簽署國防授權法，開啟美台軍事交流正式通道。（美聯社）

奧巴馬2016年簽署國防授權法，開啟美台軍事交流正式通道。（Getty）

蒙哥馬利表示，目前美國正遵照法案實施行動，「我認為在未來6到12個月，會開始看到台灣和美國的軍隊，包括海軍和空軍，以及美國陸軍特種部隊，更流暢地一起行動。」

美媒《華爾街日報》2月曾披露，美國正計劃在台灣派駐100至200名軍人，較現有的30人增逾3倍。台媒《中央社》亦曾報道，指美軍3月已派出逾百位現役教官駐台，協助台灣部隊訓練。