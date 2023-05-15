專訪｜港人移台趨難　移民顧問：醫生護士好沮喪　紀律部隊難過關

近年台灣審批港人定居申請趨嚴，台媒近日更引述消息報道稱，台灣官方擬修改港人申請定居台灣規定，從現行居留一年延長到至少須居留四年才能申請，相關報道再次引發欲移民台灣人士的憂慮。



專門經營移民台灣相關業務的「朗峰國際移民有限公司」董事陳顗民（Marx）先生接受《香港01》採訪，透露在多種移民方式之中，專業移民的情況最不樂觀，醫生、護士較難成功，不少申請者感到沮喪。此外，相較曾任一般公務員職位，曾任紀律部隊的申請者比較少「過到關」。



「朗峰國際移民有限公司」董事陳顗民（Marx）。（受訪者提供）

要入籍台灣，需先後向台灣當局以不同事由申請「居留」（長期居住），長期居住後符合條件始能再申請「定居」，後者即入籍台灣，一般人常稱呼「拿台灣身份證」。現時港人主要透過專業、投資、讀書、創業、依親五個方法申請移民到台灣。

關於「居留」的部分，Marx表示近兩年有不少成功的個案，難度不算高。但Marx直言，整體來說申請「定居」在近兩年難度更高，所有申請途徑的審批均更嚴格，需審查的資料更多。有些個案因此放棄移民台灣，轉為移民其他地區。

以專業移民為例，港人以專業資格移民台灣，原只需在當地居住一年即可申請定居。但不少報道指台灣當局會在一年期滿之際增加各項要求，包括要求重新考牌及需擁有當地工作經歷等。Marx指這種情況的確存在，專業移民在近年的成功比例較低，有人因此放棄以專業移民方式移台，但也有個案主動迎合官方規定，最終成功移台。

Marx補充，不同專業範疇的人士面對的難度不同。例如物理治療師會較易達標，但醫生、護士則較難過關，「好多都卡住咗」。Marx直指現時在多種移民方式之中，專業移民的情況最不樂觀，不少申請者都感到沮喪。

Marx指出，在申請居留及定居方面，相較其他一般公務員，紀律部隊的確比較少「過到關」，但不是完全沒機會。（香港01）

紀律部隊比較少「過到關」

隨著兩岸關係交惡，台灣政府加強對來自港澳移民申請的審查。台灣首先於2020年修改《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，列明原為大陸地區人民，或曾在大陸黨政軍機構工作（包括這些機構在港澳投資公司）等人士，皆要接受多個部門聯合審查。

此外，台灣2021年也修正《香港澳門居民申請居留定居申報書》，新增「現（曾）於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」，要求申請人表明是否曾經宣誓。

擁有以上相關背景人士在申請定居時會否更難？Marx表示，近年不論背景如何，申請定居都困難，即使背景簡單人士也不容易。

Marx又分享，他的一些客戶有在大陸做生意，甚至有在大陸開設公司，這類人士在審查時會較嚴格，需時更長。

台媒屢報道台灣當局在審查港人移民申請上加強國安考量，那麼曾任紀律部隊人士會否更難移民台灣？Marx指出，相較其他一般公務員，紀律部隊的確比較少「過到關」（包括居留及定居），成功機會較低，但不是完全沒機會。

由於眾所周知台灣審查趨嚴， Marx坦言有特殊背景人士（例如曾在大陸擔任公職）申請移民台灣個案大減，「難唔難答唔到你，因為已經冇申請」。

去年港人定居許可大減逾兩成

台媒《自由時報》3月報道，根據台移民署統計，港人定居許可人數方面，2022年只有1296人，較前年的1685人大減23%；較2020年的1576人、2019年的1474人，人數呈下滑趨勢。

在居留許可方面，2022年港人居留許可人數8945人，較前年創下歷史新高的11173人，減幅近兩成。