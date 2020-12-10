【中天續牌失敗】中天明關台　藍營智庫批台灣人權日訣別新聞自由

在台灣，中天新聞台執照12月11日到期，12月12日午夜零時起將不再見於有線電視頻道。對此，國民黨智庫國家政策研究基金會（國政基金會）12月10日召開「吿別中天！訣別新聞自由」記者會。國政基金會表示，今天是國際人權日，但在此時有一家新聞台即將消失於民主台灣。

據悉，記者會由前國民黨立委陳宜民主持，並邀請國民黨立委李貴敏、洪孟楷、台灣政治大學名譽教授暨前台灣國家通訊傳播委員會（NCC）副主委劉宗德、台灣世新大學教授口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔與談。

台灣通訊傳播委員會（NCC）10月26日針對中天新聞台換照舉辦聽證會，大批台灣民眾來到NCC前抗議，表態力挺中天到底。國民黨智庫國家政策研究基金會（國政基金會）當地時間12月10日召開「吿別中天！訣別新聞自由」記者會。國政基金會表示，今天是國際人權日，但在此時有一家新聞台即將消失於民主台灣。（中央社）

陳宜民表示，媒體做為第四權，是強調新聞媒體在現代民主社會中所扮演的角色，是作為一種政府三權（行政權、立法權與司法權）以外的第四權力組織，用以監督政府、防止政府濫權。他認為，在集權國家，才會將新聞自由視為對政府權威以及社會安全的威脅，大多數集權制國家都會設立全國性的宣傳機構，用來維持集權政府的統治，對所謂任何試圖挑戰政權權威性的媒體或記者進行壓制。

陳宜民說明，每年無國界記者組織都會發表「新聞自由指數」，台灣在《2020新聞自由指數》報吿中，雖然維持在亞洲前2名，但評分下滑，其中台灣的問題在於媒體走向兩極化，危害媒體獨立性。

李貴敏則痛批，「我們別上了黑絲帶，代表在國際人權日的今天，我們的心情非常的沉痛。中天的頻道即將變成空頻，是因為各方角力無法擺平。而《中華民國憲法》保障人民的言論自由，新聞一定要多元化，民眾要知道事實的真相，知的權利是所有民主國家最重要的事情，但是，在國際人權日之後，民進黨將封殺台灣的新聞自由。 」

洪孟楷譴責，「國際人權日的價值就是為了提醒全世界人權的重要性，但我們卻在此時此刻要關掉一個民間的新聞台。」