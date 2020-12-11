中天續牌失敗｜最高行政法院駁回抗告　中天新聞台12日0時關台

台灣「國家通訊傳播委員會」（NCC）此前決議對中天新聞台「不予換照」，中天電視公司聲請假處分被台北高等行政法院駁回後再提起抗告，惟最高行政法院周五（11日）亦裁定駁回抗告，全案確定，即中天新聞台確定於周六（12日）凌晨0時關台。 據悉，中天新聞台關台後將轉戰新媒體，重點經營YouTube頻道和App。

NCC此前決議對中天新聞台不予續牌，中天新聞台在有線電視系統52頻道只能播送到12月11日。（資料圖片）

綜合台媒報道，NCC認為，中天新聞台違規嚴重，大股東直接、間接介入新聞製播，顯示內控與自律機制失靈，於11月18日決議否決換照申請。中天新聞台所屬中天電視公司不服，向北高行聲請假處分，請求「本案訴訟確定前，NCC暫准新聞台執照，且NCC不得同意及許可系統台就52頻道做其他的安排及調整」。

一審的北高行12月7日認定，NCC決議否決中天新聞台換照申請的原處分，未對中天造成重大損害或急迫危險，中天電視未釋明於此案訴訟具勝訴的高度可能性，依利益衡量原則，尚無定暫時狀態假處分的必要，因此駁回聲請。

中天電視公司不服，於12月8日提起抗告，北高行12月9日將卷送最高行政法院。最高行政法院立即收案分案審理，12月11日裁定抗告駁回，全案確定。

最高行政法院指出，NCC綜合審酌相關事項，做成不予換照的處分，為其裁量權限。而中天主張將損失13.5億元、造成500名員工失業，是原執照6年屆滿，本來就會發生的損害，非不予換照所造成，中天在投資新聞台前，自應評估這項投資的規模與風險。此外，獲得執照享受利益，自然也要負擔換照失利所帶來的不利益，這些都可以事前規劃因應，避免損害擴大。

最高行政法院又強調，若准許假處分，讓中天新聞獲得暫時換照，等同無照使用頻道，NCC根本無從依衛星廣播電視法監督，換言之，中天新聞如果再度違規，NCC無法對其停播或撤照，違反公共利益。

另外，中天主張第52台是黃金頻道，要求法院否決其他業者申請，但最高行指出，中天並未說明這項主張有何要防止的重大損害，或者有何應該避免的急迫危險，也沒說明頻道規劃變更如何影響其權利，不符合假處分的法定要件。

中天新聞台早前發聲明稱，說會緊守崗位到最後，之後會在網絡重生，繼續強力監督政府，守護新聞自由。他們又呼籲民眾在YouTube訂閱中天新聞。

（中央社/自由時報）