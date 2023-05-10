台中捷運｜死者證為靜宜大學助理教授　學生不捨：明天有老師的課

台中捷運今日（10日）中午發生罕見意外，一輛往南行駛的列車行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂倒塌，吊臂直接貫穿車廂，造成1死8傷，死者證實為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。

不少學生得悉後深感震驚與不捨，「好難過，老師人很好」、「明天還有老師的課」。靜宜大學表示，目前正積極聯繫家屬，將全力協助後續相關事宜。



死者證實為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。（靜宜大學）

事發後，救援人員下午1時15分，發現捷運車軌旁有一名52歲女乘客無生命跡象，明顯死亡沒有送院，詳細的死亡原因仍待驗屍釐清。

消防人員指，吊臂掉落砸破列車，直接砸死女乘客，明顯死亡再掉落車外。經手袋內證件比對過後，已確認死者身分，目前已通知家屬從嘉義北上認屍。

有網民將消息傳到討論區「Dcard」的靜宜大學版，學生紛紛難過留言，「好難過，她是個很好的老師」、「竟然是林老師，天妒英才啊」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「好難過不知道該說什麼，明天還有老師的課耶」。

台中市都市發展局表示，經過調查，涉事為一個樓高34層的住商大樓地盤，疑似拆除高空吊塔過程中吊桿墮落，插入行駛中的捷運車廂。市府已經依照違反工安，勒令業者停工。