有片｜台中捷運遭吊臂壓中1死8傷　女乘客車內直播　其父頭破血流

台中捷運車廂今（10日）中午被掉落的吊臂砸中造成至少1死8傷，一名女網友帶父親就醫，搭上這班捷運，父親被砸頭破血流。



女網友直播說明大家在車廂內現況，畫面中，乘客被引導走軌道離開高架現場，畫面中可看到車廂被吊臂砸到慘不忍睹。

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一名女網友今天在中捷車廂內直播說，她正在台中搭捷運，父親也在車廂內，父親被砸頭破血流，她不斷強調：「這是台中捷運」。

她說今天帶父親就醫就發生此事，她直播時指着地面物品說，這是乘客的東西，又說這是大樓的物品掉落造成，她還PO出父親頭部流血畫面，車內有多位乘客，她說很慌張，自己在發抖，畫面中有人走在軌道上離開，她說已有人打電話給救護車，女網友邊走邊說話，也偶爾咒罵一句。

直播畫面中，有部分乘客淡定坐在椅子上滑手機上網，有人急着想離開現場，走在高架軌道上。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】