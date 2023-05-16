新解｢一中兩制｣　捷總統帕維爾：各國｢一中政策｣難保全台灣制度

近年捷克充當歐陸「疑中」急先鋒的角色不減，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）針對台灣問題提出「新解」，指雖多數國家尊重「一中政策」，但捷克主張保留台灣現有制度，中國大陸與台灣問題定位應為「一中兩制」。



捷克總統帕維爾（Petr Pavel）15日在哥本哈根民主高峰會演講時表示，過去大家與中國互動只看到經濟面向，但中國的戰略利益和社會核心價值與西方有根本的差異，無意與他國建立對等夥伴關係，而是企圖支配世界，因此長期來看中國的危險程度遠超過俄羅斯。

帕維爾認為，中國相較於西方國家具有多重優勢，首先是對社會和經濟的控制力，其次是戰略耐心（strategic patience），以10年為單位長期規劃，不像民主國家政府因選舉有任期限制。

帕維爾（Petr Pavel，左）1月28日成為捷克總統當選人後，與捷克總理菲亞拉（Petr Fiala，右）合照（Reuters）

在談到台灣問題時，帕維爾表示，北京宣示將採取包括武力的一切手段與台灣統一，多數國家尊重「一中政策」，但捷克也有自己的「一中政策」，將中國和台灣定位為「一中兩制」；帕維爾認為台灣的制度應該保留下來，這點與中國的「一中一制」不同，強調在許多領域，捷克與台灣關係密切，雙邊分享共同價值，捷克願繼續加強雙方合作。

退役將領、曾任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席的帕維爾在演講時提出警告，直指中國武力威脅對全球貿易的破壞效果，面對俄羅斯和中國等威權政府的挑戰，民主世界唯一的辦法就是團結，應該用務實態度和彈性作法與非洲和南美合作，否則俄國和中國將有機可乘。

帕維爾今年初甫當選總統即與台灣總統蔡英文通話，創下歐盟國家準元首與蔡英文通話先例，並主動表示期待與蔡英文見面，進而受到台灣和歐洲政壇關注。

帕維爾演講後被問到此事時表示，捷克應與民主國家維持良好關係，「不能受他人威脅，捷克是主權國家，自己選擇夥伴，這也是為何他接了蔡英文祝賀他當選的電話並與她交談」。