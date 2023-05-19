大陸恢復台灣居民團隊遊業務　台觀光局：「禁團令」暫不會解除

國台辦發言人馬曉光周五（19日）表示，即日起恢復旅行社經營台灣居民赴大陸團隊遊業務。在台灣，交通部觀光局長張錫聰對此回應，雖樂見但希望雙向同步開放而非單面，並透過「小兩會」協商，目前仍不會解除禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」。



張錫聰表示，「禁團令」會待台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會協商後才解除。至於啟動小兩會的具體時程，他表示會致力在5月盡速啟動，又指相關旅遊機制還在，在沒變動情況下，應該比較快。

他進一步稱，兩岸旅遊恢復常態市場是雙方共識，但要如何恢復及相關管理安排等，期待儘速啟動小兩會討論相關事宜。

台灣何時開放團客到中國大陸旅遊近月多有討論，馬曉光周五答記者詢問時表示，經向有關主管部門瞭解，即日起恢復旅行社經營台灣居民赴大陸團隊遊業務，「我們熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌」。

同日，文化和旅遊部發布關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知，指為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，經綜合研判，即日起恢復旅行社及在線旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

通知稱，各地要秉持「兩岸一家親」的理念，穩妥推進旅行社恢復經營台灣居民入境團隊旅遊業務工作。指導本地旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項工作要求，執行團隊旅遊管理各項製度和規範，切實維護旅遊市場秩序。