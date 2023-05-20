和平是兩岸唯一選項　蔡英文：以維持現狀作為最大公約數

台灣總統蔡英文今（20）日召開執政7週年記者會，上午9時在總統府召開記者會發表談話並接受媒體提問，談話主軸為感謝民眾與執政團隊，這7年重新定義台灣，讓世界重新看見台灣。



蔡英文表示，7年前抱著改造國家初衷，邁出改革步伐，讓台灣面貌和7年前有很大不同，重新定義台灣，讓世界看見台灣不可忽視的存在。

「這7年來台灣已經有很大不同，包括國防自主已經不是夢想、面對美中貿易衝突經貿變局及百年大疫，台灣經濟逆勢突圍等，台灣締造領先技術優勢，樹立關鍵地位」，蔡英文說道。

蔡英文20日主持執政7年記者會，主題聚焦「重新定義台灣」。（蔡英文youtube直播截圖）

台灣不是風險製造者

鑑於台美雙邊方於前一日（19日）宣布《台美21世紀貿易倡議》首批協定內容，蔡英文強調，這是台美自1979年（斷交）以來將簽署的貿易協定，讓台灣跟主要貿易國家跨出重要一步。

蔡英文表示，雖然剩下一年任期，但不會因此鬆懈，「我的信念是一年可以做到的事，就1年加4年為未來打基礎」。蔡英文重申，將確保台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，維持台海和平穩定的現狀；強調台灣有讓國際信任的民主自由、完整健全的產業生態系，台灣是全球供應鏈中最可靠、有效的合作夥伴，要拿出更多作為，打造更具韌性的產業供應鏈。

蔡英文再次提出保證，指台灣在全球供應鏈會持續扮演關鍵角色，台灣不是風險的製造者，是風險管控者，會跟全球民主國家共同合作，化解風險。

和平是兩岸的唯一選項

在各界關注的兩岸關係與台海安全問題上，蔡英文表示，台灣海峽成為攸關全球繁榮的焦點，「既有基礎之外，也要從全球視野解決兩岸關係」。

蔡英文指出，戰爭不是（台海）選項，任何一方不能以非和平方式解決，堅守四個堅持，不挑釁、不冒進、也不在壓力底下屈服，維持現狀，以對等方式對話交流。

蔡英文強調，「和平是兩岸的唯一選項，維持現狀作為各方最大公約數」，就是確保和平之鑰，朝野必須團結合作，對內可以因為民主選舉競爭，但對外要共同守護，和平不是卑躬屈膝，維護和平要強大自己，越團結就會越安全。