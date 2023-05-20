「台灣女孩」凌友詩任全國人大代表　遭台官方開罰50萬新台幣

陸委會周五（19日）宣佈，台灣人凌友詩因擔任全國人大代表，已遭內政部開罰50萬元新台幣（約12.7萬港元）。凌友詩最為人熟悉，是她數年前在政協大會上自稱「台灣女孩」，並以七情上面的神情、抑揚頓挫的朗讀技巧，大力支持一個中國立場，其發言片段在兩岸三地瘋傳，迅即爆紅。



陸委會指，凌友詩擔任中共全國人民代表大會第14屆代表，涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）規定，案經內政部查處，今年5月11日裁處50萬元罰鍰。據兩岸條例第33條第2項，中共各級人民代表大會組織屬禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員。

陸委會強調，中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣民眾認同，只會增加台灣民眾的反感，相關作為只是徒勞。陸委會又提醒，中共長期以零和思維對台打壓、迄不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，呼籲台灣人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害國家安全或利益職務，不慎觸法而損及自身權益。

今次已是凌友詩第二度被開罰。1962年出生於台灣的凌友詩，父親是國民黨海軍副艦長。17歲時她移居香港，後在香港大學取得政治哲學博士學位，並曾擔任中央政策組高級研究主任。

她2018年出任全國政協委員，2019年3月11日，時年57歲的她在全國政協全體會議發表演說時，自稱「平凡台灣女孩」，還稱「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪」。

外界當時對凌友詩的表現褒貶不一，雖然其發言內容合符主旋律，但仍有內地網民直言「有種尷尬的感覺」，更有指她是「低級紅」，即肉麻、可能幫倒忙。曾有「左王」之稱的前中央政策組首席顧問邵善波，當時曾公開批評凌的發言是政治表演和肉麻，與大會格格不入，實際上亦無助兩岸文化統一。

事後當時亦引起台灣當局關注，凌友詩最終同樣被內政部以違反兩岸條例罰款50萬元。當時陸委會亦發現，她近年仍有持台灣護照到台。