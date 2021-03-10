政協首設優秀履職獎　59歲「台灣女孩」凌友詩獲勳：期待兩岸統一

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-10 13:24

全國政協會議今日（10日）閉幕，今屆首設委員優秀履職獎，表彰在履職工作中有突出貢獻的委員，共20人獲獎，其中在港澳台界別，屠海鳴、馬有禮及凌友詩分別獲表彰，由全國政協主席汪洋親自頒獎。 ３人之中，要數台籍港區全國政協委員凌友詩最為人熟悉，她在前年的政協大會上以七情上面的神情、抑揚頓挫的朗讀技巧，大力支持「一個中國」立場，其發言片段灰兩岸三地瘋傳，迅即爆紅。 事後亦引起台灣當局關注，被內政部以違反兩岸條例罰款50萬元，陸委會亦發現她近年仍有持台灣護照到台。

朗誦式發言「一鳴驚人」 獲13次掌聲

表彰儀式前日（8日）早上舉行，共20位全國政協委員獲獎。獲獎之一的台籍代表凌友詩來自香港中文大學，前年在政協會議上熱切期待兩岸統一的演辭「一鳴驚人」，獲得全場13次掌聲。

現年59歲的凌友詩當時自稱是「平凡的台灣女孩、一個香港的外來客」，又指「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪」。

大會讚旗幟鮮明堅持「一個中國」

據人民政協報報道，大會讚揚凌友詩「在莊嚴的人民大會堂旗幟鮮明地表達：堅持一個中國原則，熱切期待兩岸統一到來」；又形容她生於台灣，長於香港，「不變的是對祖國炙熱的愛，為香港長治久安建真言、謀良策」。

不過，外界當時對凌友詩的表現褒貶不一，雖然其發言內容合符主旋律，但仍有內地網民直言「有種尷尬的感覺」，更有指她是「低級紅」，即肉麻、可能幫倒忙。曾有「左王」之稱的前中央政策組首席顧問邵善波，當時曾公開批評凌的發言是政治表演和肉麻，與大會格格不入，實際上亦無助兩岸文化統一。

港區政協委員屠海鳴亦獲頒獎項，嘉許他就批評修例風波而寫了190多篇政論文章。（人民政府報圖片）

港政協屠海鳴獲獎 自稱寫文章後受反對派威脅

港區政協委員屠海鳴亦獲獎，嘉許他就批評修例風波而寫了190多篇政論文章，強力輸出主流價值觀。大會形容屠海鳴在香港輿論鬥爭一線，踐行使命擔當；又提到他在去年政協會議上的發言：「反對派不斷威脅我，可我不怕，因為背後是偉大的祖國」。

屠海鳴7年來在《大公報》發表政論文章，據該報報道，屠海鳴形容寫文章是每天最重要的生活和寄托，又指愛國愛港是他永恒的初心，要以筆為刀，「讓愛國愛港的正義之聲深入人心」。讓愛國愛港的正義之聲深入人心」。該報又引述，國務院副總理韓正會見港澳政協時，稱每天都閱讀來自香港的新聞報道，更於會後對屠海鳴說：「我常常閱讀你的政論文章，很好！」

屠海鳴自稱，因長期刊發政論文章，而受到「反中亂港」分子長期威脅，他及家人的資料被起底，並不斷收到恐嚇及騷擾電話，甚至有人上門進行恫嚇。

而澳門代表馬有禮，則被表揚「愛國愛澳」，於疫情期間心系澳門群眾安危冷暖。另外，前國安部長、現任港澳台僑委員會副主任耿惠昌，因引導港區委員旗幟鮮明支持香港國安立法，同樣受到表揚。