台灣飛龍瀑布溯溪團遇山洪暴發2死5獲救　仍有3人失蹤

台灣屏東縣霧台鄉飛龍瀑布一個10人的溯溪（溯澗）團昨日（20日）因大雨受困，其中5人因溪水暴漲走避不及被沖走，另有5人爬上峭壁待救。

截至今日（21日）中午，被困峭壁的5人均平安獲救，事故已造成2人死亡，3人仍下落不明。



一共10人的登山團前一晚入住大武綠色海洋山莊，昨日早上5時進入溯溪。屏東縣消防局第一大隊長陳弈介紹，昨日下午4時59分接獲報案，溯溪團有5人受困、5人落水失聯，但因溪流水勢湍急，無法渡河原路返回。

今日清晨，屏東縣消防局派出兩組人員展開救援。其中一組預計上午10時會到達受困者的位置，即百米瀑上方；另一組從瀑布下游分成兩組上切、下切搜尋失蹤者。

除了屏東縣消防局已派員前往搜救，中華民國山難救助協會也派出17人協調救援，將沿着稜線前往，空勤總隊直升機已抵達前往現場救援。

台灣傳媒《ETtoday新聞雲》報道，今日上午，警方及消防出動直升機，將被困峭壁的5人救起。搜救隊員持續搜索遭沖走的5名成員，發現其中1人懸掛於峭壁上，明顯已死亡；上午9時22分許，搜救員以航拍機於「飛龍瀑布」下游河谷中發現一具罹難者遺體，目前已循陸路前往搜救。

飛龍瀑布位處佳暮和大武村交界，隱藏在隘寮溪谷內，水質清澈風景秀麗。霧台鄉長巴正義表示，飛龍瀑布屬於管制地區，必須經過檢查哨以及和鄉公所、派出所報備，過去很少發生意外。

他介紹，該處原為魯凱族禁地，百年前部落間進行出草行動時，隊伍沿着山壁，為了隱匿行蹤熄滅火把，曾有多人墮崖，經斬首後也會將人頭掛於瀑布一帶，因此舊名為「人頭瀑布」，後來才改稱為飛龍瀑布。