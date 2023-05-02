有片｜遼寧黑風關古鎮吊橋垮塌壓遊客　民眾頭破血流痛苦躺地

五一黃金周，內地各省景點湧現旅客人潮，遼寧黑風關古鎮的吊橋1日不幸發生垮塌斷裂意外，有遊客被壓在木條下動彈不得，也有民眾用手摀住頭部，滿頭滿臉皆是血，幸兩名遊客都只受到輕傷，景區隨後恢復正常開放。



內媒《都市快報》報道，遼寧盤錦黑風關古鎮的一座吊橋5月1日突然發生倒塌，有2名遊客在事故中受傷。事故發生後，現場工作人員趕緊拉起警戒線並疏散人群，當地消防單位也迅速派出多輛救護車趕赴現場協助處理。

拍攝現場影片的遊客表示，「五一假期期間遊客很多，我們剛上去走一半，有人連忙提醒，吊橋支撐的鐵架斷了，我就下來了。」也有目擊者稱，來了很多輛救護車救治傷員。

一位工作人員事後回應稱，有兩位遊客受了輕傷，問題已解決，景區目前正常開放。

5月2日，新立鎮政府做出回應，僅有人受皮外傷，未造成人員死亡。目前相關部門已經介入調查。

根據公開資訊顯示，盤錦黑風關古鎮是內地4A級景區，曾被評為內地十佳文化生態景區、十大民宿領軍品牌。景區內四季皆有不同美景，在冬季時更有冰雪娛樂、雪鄉景緻等元素，再加上唐王東征時的歷史傳說融入，是當地旅遊的指標性景區。