身家5億高中生與男子結婚2小時墮亡　著名法醫驗屍：遭下藥後丟下

台中市一名擁有價值5億新台幣房產的賴姓高中生，近日與一名夏姓男子結婚2小時後離奇自10樓墮樓身亡，全案疑點重重，引發全台極大關注。死者家屬今日（21日）邀請著名法醫高大成驗屍及勘驗墮樓現場，協助調查死因。高大成指死者沒有顱內出血，僅右手肘處生前骨折，推測死者恐怕是遭下藥後在低樓層「被滑落」墮樓，有他殺嫌疑。



綜合台媒報道，高大成驗屍後稱，死者沒有「熊貓眼」，看得出來沒有顱內出血，腹部亦無出血、瘀青，不像10樓下來會造成胸腹、脊椎或是手腳骨折，只有在右手臂的關節處有骨折，外觀可見裏面有出血，可能是生前骨折。

高大成說，10樓下來卻只有右手關節處骨折，「沒有看過，沒有運氣那麼好！」甚至頭顱也沒有外傷，而在屍體墮落處，屍體躺不到10分鐘，草就枯萎了，高大成質疑「是不是身上有毒物的東西？可能要查一下」。

賴男（右）從父親（賴翁）繼承價值5億元新台幣的房產。（《聯合報》）

高大成指出，死者倒臥位置緊鄰建築物，若是被拋下或是跳樓，依照拋物線原理，都會掉在距離大樓約3米左右的地方，明顯跟現場看到的不一樣，自己跳的可能性不大。

高大成藉此推敲出整個犯案過程，死者恐怕是與夏男前往10樓，喝下摻藥的啤酒後，被慢慢帶往樓下，接著在低樓層被丟下樓。高大成也建議鑑識從頭再做一次，並且要查10樓以下的陽台有沒有夏男的指紋。

台中市賴姓男子今年5月初從10樓墜樓身亡，賴男母親在律師與國民黨台中市議員黃健豪、賴順仁陪同下出面指控，兒子與夏男登記結婚，未料2小時後兒子就墮樓，懷疑是謀財害命。（《聯合報》）

賴母日前召開記者會，哭訴其兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，本月4日卻被夏男帶出門，夏男在路上隨機搭訕2人當證人，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記結婚，2小時後兒子從夏男住處墮樓。賴母指控夏男謀財害命。目前全案仍在偵辦中。