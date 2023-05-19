18歲男高中生身家過億　與男子結婚2小時墜樓亡　母質疑謀財害命

台中市賴姓男子今年5月初從10樓墜樓身亡。



賴男母親今（19日）在律師與國民黨台中市議員黃健豪、賴順仁陪同下出面指控，就讀高三的兒子與夏男登記結婚，未料2小時後兒子就墜樓，懷疑是謀財害命，讓賴母淚訴「無法接受」。

夏男父親今天接受電訪表示，對此不知情。

9點登記結婚11點墜樓身亡 母疑謀財害命：他們只見過2次面（點圖了解更多）：

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賴母委託的許姓律師表示，18歲賴男繼承父親位於台中30筆不動產，市值高達5億，夏男為地政士助理，夏父也是地政士，夏姓父子曾幫賴家處理房地產，雙方因此結識。

夏男5月4日到家中找賴男，以幫忙處理規劃房產為由，要求賴男帶上證件到戶政所登記結婚，未料登記2小時後，兒子就從10樓墜樓，賴母不相信兒子會輕生，懷疑是加工自殺，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

賴母在記者會上一度落淚，她說，兒子生前因處理房產問題，只與夏男見面過2次，案發前她完全不知道兩人要登記結婚。

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兒子養到18歲，剛考上大學，結果夏男把他的兒子帶出去，卻再也回不來，她無法接受這個事實，而且夏姓父子事後完全沒有任何表示，也未到靈堂捻香。

國民黨議員黃健豪表示，賴男家屬高度懷疑此案為謀財害命，希望嫌疑人接受測謊，並自願放棄財產繼承，證明沒有殺人動機。

夏男現在已交保，但沒有限制出境與住居，希望檢察官申請羈押，避免有逃亡之虞。

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國民黨議員賴順仁說，18歲年輕生命就這樣殞落，9點登記結婚，11點就墜樓身亡，非常離奇，希望檢警盡速調查，還給被害人一個公道。

警察局表示，警方5月4日接獲119轉報賴男死亡案件，經受理後完成相關調查程序，並報請檢察官相驗，全案已進入刑事司法程序。

夏男父親今天接受電訪表示，對整起案件並不知情。

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