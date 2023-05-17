華情侶魂斷峇里島｜內媒揭兩人4月同遊香港　發出最後一條朋友圈

5月1日，一對中國情侶魂斷印尼峇里島金巴蘭洲際酒店（Jimbaran Intercontinental Hotel），引發轟動。

據印尼媒體周三（17日）報道，該宗命案已經調查完結，最終結果表明兩人死於互相傷害和自殺。

此前曾報道，二人正進行環球旅行。女死者在4月25日發出最後一條微信朋友圈，位置顯示在香港；《新京報》引警方人士消息證實，女死者最後一次出國便是在4月25日前往泰國。



據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹。（RadarBali網站截圖）

此前曾報道，女死者程某為南昌工學院學生，正準備畢業後前往新加坡留學。友人透露，她與男死者是正常情侶關係，二人此行目的為旅遊，「他們環遊世界很久了，這一站到了峇里島。」

據內媒報道，程某的最後一條微信朋友圈在今年4月25日發出，IP地址顯示在香港。亦有警方人士透露，程某最近一次出國，是在4月25日前往泰國。

而在此之前的3月21日，程某微信地址顯示為印尼雅加達。據她社交媒體帳號顯示，去年7月曾和男死者一起到過坦桑尼亞和泰國。

事故發生後，有網民轉發女事主以往於社交平台發布的個人照片：（按圖了解）

二人魂斷峇里島後，內地曾有小道消息猜測是死於他殺，疑因男死者是「幣圈人士（虛擬貨幣交易）」。但直至今日，沒有任何官方消息或公開資料證明二人為「幣圈人士」。

今日，印尼警方公布最終調查結果，指該宗命案已經調查完結，最終結果表明兩人死於互相傷害和自殺。

警方調查稱，男女死者當日從馬來西亞飛往峇里島，計劃入住A酒店時卻產生爭吵。據酒店前台人員憶述，當時男子的胳膊已受傷，用白色毛巾包裹進行止血。亦有知情人士表述，在雙方住進峇里島金巴蘭洲際酒店，男子李某將女朋友程某殺害，隨即用可能來自酒樽的玻璃碎片自殺。