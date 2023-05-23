｢滾裝貨輪｣成台灣新邊防危機　台：加強監控、防堵偷運解放軍靠岸

中國大陸籍滾裝貨輪成為台灣政府眼中新的國防危機？據台灣國安單位報告，有關部門將針對定期停靠台灣的大陸籍滾裝輪可能搭載解放軍武裝人員等突發狀況，跨部擬定因應辦法及聯防機制，加強監控偏離航道的滾裝貨輪。



所謂的滾裝船（Roll-on/roll-off），意指船隻本身擁有一個斜坡，當船隻停靠在碼頭邊時，可以使用自身的動力，將斜坡架設在碼頭上，讓車輛能自行駛入到船艙內停放。而解放軍在軍事演習中曾動員平時負責渡海的滾裝渡輪，用以運載一個營以上的海軍陸戰隊，與上百輛主力戰車、自走砲、裝甲車與後勤車輛，靠港實施行政下卸與兵士突擊登岸。

台灣海巡署表示，為防堵解放軍透由大型民用滾裝渡輪作為備用兩棲登陸艦影響台灣邊防安全，海巡署已責請所屬加強查察，藉由雷情系統與AIS網站平台注蒐上述船舶違常或異常動態。

解放軍正在積極打造具備立體作戰能力的登陸部隊，圖為建造中的075型兩棲攻擊艦，未來將搭載直-10等裝備。（鼎盛軍事）

巡署表示，有關兩岸直航的中國大陸籍滾裝貨輪的管制，航港局前已建置「MTNet（海運網路）」系統，先期掌握特定船舶動態；另船舶安檢勤務由海巡署進行檢查，倘若發現可疑人員或載運危險物品等，立即向上通報，並通報轄內友軍單位相互支援。

台灣軍方則表示，已與海巡、警政等單位，針對大陸定期停靠台灣滾裝輪可能搭載解放軍武裝人員等突發狀況，共同擬定因應辦法及聯防機制；國安單位將持續與國防部密切合作，共同加強監控大陸籍滾裝輪等大型民用船舶，偏離正常商業航線或抵近台灣周邊海域等異常動態。