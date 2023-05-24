傳民進黨徵詢參選立委　「雞排妹」鄭家純證實：願意幫忙

台灣明年舉行新一屆大戰，各政黨已積極備戰。近日，有傳執政民進黨徵詢藝人鄭家純（雞排妹）參選台北市中正萬華區立委，鄭家純周三（24日）在Facebook證實曾被徵詢參選，並表示願意幫忙，「去哪都可以」。



鄭家純表示，自己在第一次受邀會面時，對方第一句話就是「不好意思要來害妳了」，她聽完見面要談的事情為何後，當下的回應是「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求」。之後第二次見面大概是在閒話家常中，再次確認被徵召的意願。上周，她被約到辦公室，被告知自己是去哪個選區，她聽完後回答「好，我知道了」。

離開後，她訂隔天的機票回日本陪先生過周末。而周一（22日）回到台灣後，她被通知有異動，聽完之後她說：「配合你們的決定，就和我第一次見面時的答覆一樣。」她強調，自己初衷就是來幫忙，被指派去哪就去哪。「若不相信我的說法，想要繼續揣測是個人的自由。」

而賴清德競辦發言人郭雅慧表示，目前正就人選規劃討論，有定案必對外報告，黨內選對會正充分討論，希望在每一區提出合適也優質符合期待的參選人。據悉，無黨籍立委林昶佐已宣布不參選中正萬華區立委，目前該區在地議員吳沛憶、劉耀仁及前議員顏聖冠則皆表達了參選意願。

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