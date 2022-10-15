九合一｜藝人謝和弦遭DQ 「雞排妹」鄭家純履行承諾捐款慈善團體
撰文：TVBS新聞網
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謝和弦原本要參選台北市中正萬華區議員，競選視覺、標語全就位，豈料14日卻遭到中選會，以違反毒品危害防制條例案，取消了謝和弦的競選資格。
日前曾與他對賭的「雞排妹」鄭家純，在得知此消息後，馬上在臉書發出捐款紀錄，更表示遭到取消資格就算是沒有選上，因此不僅履約，還加碼捐出了台幣20萬元（約4萬9千元）。
鄭家純得知謝和弦遭取消候選資格，立即履約捐錢給公益團體。
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自從謝和弦登記參選市議員以來便話題不斷，鄭家純並不看好他會選上，於是就與對方打賭，謝和弦就先表示，若是他自己選上，就會請弱勢朋友吃420份的雞排；鄭家純也回應此對賭，表示謝和弦弱勢選上，他會直接以台幣100元的價格，乘上420份雞排，並補足數額到台幣10萬元捐出，還加碼表示：「若他沒選上，我還是會捐款給這兩個公益團體，並加碼一倍。」
結果幾天中選會取消了謝和弦的候選資格，鄭家純今日就隨即在臉書發文「當初沒想到他有無法參選的可能性」，而她也表示「被中選會取消資格，應該也算是一種『沒選上』。」於是鄭家純馬上就履約，捐出了台幣20萬元給2個公益團體，並附上轉帳的截圖，直喊「做公益比賭雞排好多了」。
中選員會今日以藝人謝和弦曾犯《毒品危害防制條例》，且依台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢為由，以《公職人員選舉罷免法》第26條第4款之規定，取消其候選人資格。對此，謝和弦表示，其案件會在選舉日前執行完畢，認為「選舉日當天我是有資格參與選舉的」，因此將向中選會提出訴願，並表示他的參選，讓民眾意識到部分議題「已經感到很幸福了！」
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