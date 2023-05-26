2024台灣大選｜華府智庫學者：北京不熟悉侯友宜　傾向支持柯文哲

台灣明年初舉行新一屆總統大選，執政民進黨由副總統、黨主席賴清德代表參選，國民黨徵召新北市長侯友宜參選，民眾黨則提名黨主席柯文哲參戰，形成綠、藍、白「三腳督」態勢。選舉結果勢將影響兩岸局勢走向，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）周四（25日）分析，北京對侯友宜不熟悉，把其與前總統李登輝作聯想，反而傾向支持曾來往過的柯文哲。



葛來儀表示，賴清德過去的發言讓大陸緊張，加上民進黨被視為傾向獨立，賴被認為屬於黨內較激進派。據悉，賴清德曾公開表示自己是「務實台獨工作者」，5月16日，他赴政治大學演講時解答該詞定義，指「務實」就是根據事實，事實上，台灣有土地、人民、主權、政府，而且定期改選組成政府服務人民，已經是主權獨立國家，不用另行宣布獨立。務實台獨就是主張台灣不屬於中華人民共和國一部份，務實工作就是要守護主權、維護民主憲政體制，並反對侵略。

不過葛來儀認為，侯友宜同樣令大陸感到不安，因他是本土台灣人，會聯想到李登輝，且大陸對他不甚熟悉。據早前報道，美國《紐約時報》指出，台海緊張之際，國民黨與北京往來有時成為包袱，故徵召欲在兩岸議題走中間路線的侯友宜參選，以爭取對北京懷有戒心的選民支持。

葛來儀認為，侯友宜（右）同樣令大陸感到不安。（聯合報）

相比之下，柯文哲在台北市長任內透過雙城論壇與大陸有些合作交流，故大陸對他熟悉。她認為，比起其他兩人，大陸比較願意「支持」柯文哲。但她也強調，對北京當局而言，比起民進黨繼續當家，還是侯友宜執政還更好。

另一方面，葛來儀表示，北京影響台灣選舉的工具越來越多，有明有暗。而可能被動用的手段有三種，一是資助台商回台投票；二是運用假消息，例如散布民進黨執政不利、美國不可靠等對民進黨不利或可能強化疑美論的資訊，最後是在地方層級放利多；三是北京已告知國民黨將取消去年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，對數千種台灣農產品的進口限制，北京可能藉此支持特定團體。