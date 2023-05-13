2024台灣大選｜金門發表和平宣言　郭台銘：和大陸重新展開談判

台灣明年初舉行新一屆總統大選，國民黨人選下周將揭曉，鴻海創辦人郭台銘爭取徵召提名，望代表藍營出戰。周六（13日），他在金門發表和平宣言，主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。



郭台銘周六在金門和平紀念園區發表和平宣言，他表示，台灣有2300萬人，最了解戰爭的可怕、最渴望和平的就是金門人，此次他参加代表國民黨初選徵召競選活動，提出的競選理念主軸是「和平」、「繁榮」、「清廉」，而「和平」最重要，因為經濟繁榮、政府清廉能為人民帶來幸福，都必須建立在兩岸穩固的「和平」基礎上。

郭台銘表示，現在對台、澎、金、馬地區實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」，應該「同為中國人」的中華人民共和國政府。 然而，這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的，該黨持續否定過去兩岸可以和平、可以談判的共識，不斷破壞兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機。

他續指，「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要，其是兩岸談判基礎，也維持談判了20幾年，之所以現在不談，還倒退到兵戎相見，正是因為民進黨執政當局對「一中各表」進行了偷樑換柱，故意代換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」等說法，並在創造流傳這些說法過程中，進行仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。

郭台銘爭取徵召提名，望代表藍營出戰總統大選。圖為新北市造勢活動。（郭台銘Facebook）

他強調，其主張在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。其選的是中華民國總統，代表的是中華民國，這就沒有台灣獨立的問題。沒有了台獨因素，解放軍軍機就不該再擾台，兩岸就可以坐下來談，對於「各表」部分要談多久都可以。

郭台銘進一步稱，一旦自己當選總統，就會根據「憲法一中」開啟大談判，且極力主張以金門為兩岸新的常設談判地點，以金門為新起點，並組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門。他又會立即在金門設立「八二三砲戰永久紀念歷史園區」，警鐘長鳴，戒慎戰爭。

最後，郭台銘強調，自己的使命是維護兩岸正常的和平交流，在和平基礎上創造台灣的繁榮幸福。台灣要跳出兩黨鬥爭，台灣要走出歷史的陰霾。要有尊嚴的爭取和平，維護自由民主的體制，要做全世界的經濟和平島的中華民國。