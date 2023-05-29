台灣女留學生匈牙利橫屍公寓　匈媒：男友殺害女方後自殺

據台灣外交部消息，一名台灣陳姓女留學生5月中旬在匈牙利遇害。外交部表示，駐處接獲通報後全程協助家屬至警局聽取調查，25日完成遺體運送手續，家屬已於26日搭機返台。

當地警方稱，死者公寓內還發現其男友屍體，研判為男友殺害陳姓女後自殺。



匈牙利媒體「Hungary Post」報道，當地警方於5月13日在該國的第三大城市塞格德（Szeged）一棟公寓中發現兩具屍體。女性死者是來自台灣的大四醫學生，男性死者是她的男友，警方研判是男友殺害女方後自殺。

台媒《中央社》報道指，台灣駐匈牙利代表處5月13日接獲通告，與該國警察總局查證，確認就讀塞格德大學的台灣陳姓留學生遇害後，立即聯繫家屬，並協助辦理赴匈牙利程序。

匈牙利賽格德大學（網絡資源圖）

台外交部稱，陳姓女生家屬於5月16日清晨抵達維也納機場，隨後由匈牙利代表處人員陪同前往塞格德市警察局聽取調查說明；25日完成遺體運送回台手續，26日上午搭乘飛機返台。

台外交部對此事表示難過，盼陳姓女生安息。台灣駐匈牙利代表劉世忠亦在Facebook發文稱，很欣慰代表處人員能「將心比心」，協助所有在外遇難台灣民眾，並祝陳姓女生父母旅途平安、彌補遺憾。