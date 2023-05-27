2024台灣大選｜國民黨規劃侯友宜訪美　消息指時間點以9月為最佳

新北市長侯友宜將代表國民黨角逐2024年台灣總統大選，外界關注其何時訪問美國。據中央社周六（27日）報道，雖然時間未定，但黨內已開始做準備，並初步規劃行程、會面的人士等，而時間點方面，黨內建議9月最佳。



國民黨文傳會副主委林家興表示，該黨向來與美國、日本、新加坡等國家皆保持密切友好關係，溝通都十分順暢，會在最適切的時間點，協助安排侯友宜訪問行程。知情人士則透露，雖然還不知道侯友宜訪美的具體時間，但國民黨國際部已開始做準備，包括路線規劃、拜訪行程等，都有已有初步的構想與準備，就待侯友宜詢問與討論。

至於訪美的最佳時間點，知情人士表示，9月會是合適的時間，因適逢美國參眾兩院開議時間，重要人物都會聚集華府，故在行程安排、美方人士的拜會上，會最適當。

5月17日，侯友宜獲國民黨提名黨的總統參選人。（facebook@侯友宜）

據早前報道，美國《紐約時報》指出，台海緊張之際，國民黨與北京往來有時成為包袱，故徵召欲在兩岸議題走中間路線的侯友宜參選，以爭取對北京懷有戒心的選民支持。

不過華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，與民進黨籍對手賴清德相比，侯友宜同樣令大陸感到不安，因他是本土台灣人，會聯想到李登輝，且大陸對他不甚熟悉。相比之下，柯文哲在台北市長任內透過雙城論壇與大陸有些合作交流，故大陸對他熟悉。她認為，比起其他兩人，大陸比較願意「支持」柯文哲。但她也強調，對北京當局而言，比起民進黨繼續當家，還是侯友宜執政還更好。