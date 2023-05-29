泰國31歲美女台灣賣淫被捕　警察憑網上照片上門認證：本人無誤

日前台灣新北市永和警方在網絡巡邏時，發現某知名論壇平台上有泰籍女子刊登性交易訊息，標榜「主動熱情超會配合」。



於是警方佯裝成顧客上門，果真查到以觀光名義赴台的31歲的泰國籍女子凱薩拉（音譯），網站上的火辣照片也確實為她「本人無誤」。

警方當場將人逮捕，訊後依妨害風化罪移送，後續交由移民署擇期遣返。

點擊放大瀏覽有關照片：

據了解，凱薩拉在網絡上化名「佩佩」，標榜是「台灣少婦」，因養家重擔落在她身上，所以「個人單純的來賺些生活費」。

且網站上附上一張凱薩拉臉蛋清秀，身材火辣的照片，強調「本人照」163厘米、25歲、48公斤、D罩杯好身材，此外還會準備女僕、護士、空服員等服裝，藉此吸引嫖客上門。

永和警方網絡巡邏時發現性交易訊息，立即喬裝客人和對方約定以3000元台幣1小時交易，上個月26日下午5時許前往永和國中路某處公寓查緝，當場查獲實際年齡31歲的凱薩拉。

【延伸閱讀】女主播賣淫 性交時發現對方「尺寸變來變去」 開燈驚見這一幕！（點圖放大閱讀）：

+ 9

由於她只會說英文，警方簡單詢問價碼及服務項目，且確認照片與「本人無誤」後，便將人帶回偵辦。

經查，凱薩拉以觀光名義赴台14天，生意相當好，每天中午接客12小時至凌晨都爆滿，而她每次進行交易可抽2000元台幣，但對於幕後接應者的真實身分並不知情。

全案經警詢後，依妨害風化罪嫌將其移送法辦，後續由移民署擇期遣返。

延伸閱讀：

快訊／樹林母子雙屍命案！鄰聞異味報案破門「屍體已腐爛」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】