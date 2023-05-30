香港醫護申請在台定居遭許多上升門檻駁回 　台監察委員申請調查

近年台灣審批港人定居申請趨嚴，台灣監察院的監察委員紀惠容今日（30日）表示，監察院接獲陳情，有香港醫護人員申請赴台定居遭到阻撓，他們即使已具專業技術能力證明，但卻仍要求補正台灣相關專業考試及格證書，報考相關考試時又被認為應考資格不符，損及在台居住及工作權益，已申請調查相關審核標準及法令規定。



台灣監察院的監察委員紀惠容。（台灣監察院）

台媒中央社報道指，紀惠容透過新聞稿指出，台監察院接獲在台居留的香港居民陳情，他們具有醫護人員專業技術能力證明，經台內政部移民署許可，並已連續居留一定時間，再申請定居，卻遭要求補正台灣相關專業考試及格證書等資料。

紀惠容稱，這些香港居民為補正相關專業考試及格證書，經報名專門職業及技術人員高等考試護理師考試，卻又遭考選部認為應考資格不符，導致身處進退維谷的窘境。

紀惠容表示，至今申請赴台居留的專業護士約千餘人，但進一步申請在台定居時，卻遭許多上升的門檻駁回，如被要求補正台灣相關專業考試及格證書等資料，或在台居留連續滿5年，最近一年每月收入逾基本工資2倍。

紀惠容指出，到底香港專業人士申請定居的相關審核標準及法令規定為何、共同審查機制有無應予檢討改進之處、以外地學歷報名專門職業及技術人員考試，相關採認標準是否妥適等疑義，有待調查釐清。

據早前報道，要入籍台灣，需先後向台灣當局以不同事由申請「居留」（長期居住），長期居住後符合條件始能再申請「定居」，後者即入籍台灣，一般人常稱呼「拿台灣身份證」。

以專業移民為例，港人以專業資格移民台灣，原只需在當地居住一年即可申請定居。但不少外媒報道指台灣當局會在一年期滿之際增加各項要求，包括要求重新考牌及需擁有當地工作經歷等。