柯文哲：組聯合政府創造團結　倡社會和諧、政黨和解、兩岸和平

早已表態角逐2024年台灣總統大位的民眾黨主席柯文哲，5月20日在淡水舉行記者會闡述參政理念，期盼延續150年前馬偕牧師精神，以實際行動化解仇恨誤解。柯文哲現場宣講主題以「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」為主軸，其內容則分別是「共榮社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」。



柯文哲於17日獲得民眾黨黨內提名後，20日召開記者會對外宣布參選總統理念，不巧現場下起大雨，柯文哲笑稱「遇水則發」。柯文哲上台致詞時，有工作人員想幫忙撐傘，民眾黨副秘書長許甫見狀隨即低聲勸阻，最後柯文哲淋著雨、全身溼透發表參選總統宣言，強調「相信柯文哲帶來台灣的改變」。

柯文哲表示，過去30年台灣的民主化固然有其成績，但仍面對藍綠互鬥內耗的局面，經3位民選總統都無法解決，「現在是改變的時候」。

柯文哲宣示參選理念，現場聚集上千支持者冒雨聆聽。（Facecbook@柯文哲）

柯文哲矢言當選後，將依據《憲法》規定，到台灣立法院進行國情報告，建立責任政治，解決總統有權無責的亂象，並且會以聯合政府創造和諧社會、創造最大包容讓台灣團結，用最大力氣團結台灣，堅持達成目標。此外，他也將主動召開國是會議，邀請主要政黨負責人凝聚共識，唯有內部有共識，才能團結對外。

柯文哲對現場民眾喊話，「這次你應該相信你本來應該相信的東西，改變台灣從改變政治文化開始，相信柯文哲帶來台灣改變」。

至於宣示記者會地點為何選在淡水，柯文哲解釋，淡水港為台灣北部最早開發的港口，當時商旅絡繹不絕、風華絕代，加上此處還有歷經西班牙人、荷蘭人使用的紅毛城，象徵接納「多元文化」。

此外，加上150年前馬偕牧師到淡水傳教、行醫，創立北台灣第一所西式醫院「滬尾馬偕醫館」推廣公衛觀念，儘管遇到中法戰爭，馬偕仍透過行醫方式破除民眾討厭西方人的偏見，象徵「化解仇恨贏得和解」，呼應柯文哲期盼的「政黨和解」理念。

柯文哲主張，台灣應是個團結和諧的國家，不應是分裂鬥爭，應當中美溝通橋樑、不應是中美對抗的棋子，台灣應當是美麗之島、福爾摩沙，不應是外媒所說「世界最危險的地方」；「2024要成為翻轉台灣命運的轉捩點」。