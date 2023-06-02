武統未至　台灣朝野三黨兩岸政策已先被北京統一

2024年台灣總統大選將於明年1月舉行，台灣朝野三黨總統參選人已各就定位，儘管民進黨、國民黨與民眾黨等三黨陣營在選戰的草創階段，於敏感的兩岸政策，都還在「試水溫」，並未有定錨式的主張出陳，但在兩岸關係情勢達到空前緊張，又在武統壓力下，今屆台灣總統大選三黨的兩岸政策實已先被北京統一，僅能收斂在「和平」與「維持現狀」兩點，以致三黨的兩岸主張失去積極性，在光譜上既沒有彈性，也乏創新動能，只能在輕如鴻毛的態度上表現差異，但已無關大局。



隨著國民黨日前提名新北市長侯友宜代表參選下屆台灣總統，台灣明年初大選的競爭隊形終於底定，將由民進黨籍、現任副總統賴清德、國民黨籍侯友宜，以及民眾黨主席、前台北市長柯文哲上演「三搶一」戲碼。

基於國際情勢發展與北京對台日益強硬的背景，新一屆台灣總統「難上加難」可謂一般公認，兩岸關係在不久的將來，還有沒有機會隨著台灣大選結果出現轉機，是各界放大檢視三陣營兩岸關係的主要初衷。

然而，一旦盤點三黨陣營未臻成熟的兩岸論述，結局可能已經提前劇透，並且是悲劇性的。

台灣民眾對於台灣前途的看法，仍以主張「永遠維持現狀」為主流。（路透社）

首先，賴清德近日在一場與學生的對談中，「輕描淡寫」拋最想和「中國國家主席習近平」共進晚餐，便顯然天真有邪。天真的部份在於，有著「台獨金孫」稱號的賴清德在依舊否定九二共識、緊扣蔡英文路線不渝下，唯一翻新的說詞唯有「和平保台」，力主未來將努力維持兩岸和平現狀，然他卻信以為真，認為這般說法便足以向北京遞出橄欖枝並期待有效回收，是為天真；至於有邪，則是其一方面聲聲呼喚台海和平，卻從不以民進黨主席身份脫口「放棄台獨」，尤其對呼「中國國家主席」的語句，更是暗藏兩岸兩國弦音，無疑有邪。

民進黨總統參選人賴清德（右）日前出席「2024校園總統馬拉松」座談，5月29日與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰。當被問及「最想和哪一位國際領導人共進晚餐？」賴清德秒回：「習近平」。（Twitter@mimimigeneral影片截圖）

簡言之，不論賴清德有無心意緩和兩岸關係，「努力維持兩岸和平現狀」儼然是其無意脫卸台獨包袱下，最大能夠力撐的兩岸關係論述邊界，但在缺乏具體回應一個中國與九二共識配套下，哪怕賴清德要說破嘴的和平與現狀都不具有維持的條件。

其次，再到被譽為兩岸關係猶如一張白紙的侯友宜，「以中華民國為基底，與對岸維持友善關係，以和平為目標，反對台獨、不認同一國兩制」，這一套標配組合，堪是侯友宜近月做出最具體也是唯一的兩岸表述。對於認同九二共識與否，侯友宜迄今仍不願正面答覆，尚未同步於國民黨認同九二共識的基調。

2023年5月17日，侯友宜獲國民黨提名黨的總統參選人。（facebook@侯友宜）

一般預期，隨選戰進行，侯友宜沒有空間繼續迴避相關問題，與黨異口同聲回歸九二共識政治基礎，或是侯友宜的唯一出路。只不過，兩岸關係乃至國共關係今非昔比，持以「中華民國」、「和平」、「反台獨」的侯友宜，就現階段台面上的這幾個主要詞彙符號，依舊看不出有任何足以為國民黨繼往開來的先聲之舉。兩岸關係不進則退，用在侯友宜與國民黨的兩岸政策上，也是同一個道理。

最後，被視為彈性最大、意識形態實用主義導向的柯文哲，其高呼「台灣自主、兩岸和平」的呼告，實際與民進黨、國民黨未有太大區分。相較於賴清德言說「中華民國台灣」、侯友宜緊咬「中華民國」，柯文哲基本遊走兩者之間，靈活運用，大多反覆重申，續以「五個互相」的原則，在對等、尊嚴的條件下，促進兩岸和平，務實處理兩岸問題。

台灣今屆總統大選候選人中，以柯文哲個人自帶的政治魅力最高，也最受年輕選民青睞。（柯文哲Facebook）

另主張的「台灣自主」，無疑也是柯文哲版本的維持現狀，只不過更為被動，一如他所謂「現階段美國政府不會讓台灣跟大陸統一，大陸政府也不會讓台灣獨立，維持現狀不要說是唯一選擇，更恐怕是不得已的選擇」。

此外，亦有言說，柯文哲「墨綠」出身，在其更偏向台灣政治符號下的對陸立場，並未那般「不藍不綠」，反而更有上世紀末民進黨內部泛美麗島派系，如許信良之流，主張「大膽西進」路線一般，只不過這條路線在民進黨內部邊緣化、非主流化許久，才讓柯文哲仍有餘力為己所用。

總的來說，面對中美關係緊張、中西方團伙對立日益尖銳的情勢，台灣朝野三黨候選人顯然都有感於台海戰爭的現實性與緊迫性。但有別於過往幾屆台灣大選，統獨意識形態猶可「眾說紛紜」，不論從兩岸經貿著眼的一體融合，如馬英九，還是2016年洪秀柱曾經曇花一現的「一中同表」，都至少存在兩岸關係現實層面發展的指引。

爾今，匯聚三黨參選人之口的兩岸政策，卻只剩下「要和平」、要努力維持現狀、主張抽象的台灣自主，一概填答心之所望，卻無人無黨能給出具體操作化的辦法。這是北京對台日趨強硬、台灣議價籌碼低落良久後的必然結果。可以說，武統警示聲如今每月海內外數響，直接導致今屆台灣朝野三黨自信與能動不再，兩岸主張空間趨向固化且不見差異，論述缺乏彈性，也無再創新的動能，三方回歸最保守的「維持現狀」，以及低度企求的「和平」，不具任何指向性本身，足以映證。

民進黨總統參選人賴清德參與「2024校園總統馬拉松」活動，他表示「我們是和平主義者，保護同胞家人是我們的責任。」（台灣總統府）

是以，在北京明確的統一壓力下，台灣三黨的兩岸政策主張已沒有積極性可言，儘管窮極所能，卻更顯蒼白無力，唯一的差別只在於對陸親善與否的「態度」。然而，兩岸關係與國際情勢走到今日，光有「態度」早不足以成事，以為表露友善態度，北京就應該回應橄欖枝？這是台灣朝野政黨的識事不明，一如三黨參選人都會說的，願意與習近平共進晚餐、務實處理兩岸問題，願與對岸維持友善關係等，既抽象也空洞，台灣朝野政黨天真又顢頇至此，也難怪武統未至，三大黨的兩岸政策已先被北京統一。