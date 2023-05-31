想和習近平共進晚餐　賴清德對兩岸和平誤會了什麼？

台灣2024年總統大選開跑，民進黨參選人賴清德日前出席「2024校園總統馬拉松」活動，5月29日與台灣大學政治系學生進行「快問快答」挑戰。當主持人問及「最想和哪一位國際領導人共進晚餐？」賴清德思考了一兩秒後回答：「中國國家主席習近平」。



賴清德隨後說明原因，表示有機會與習近平共用晚餐的話，「會勸他放輕鬆一點，不用壓力那麼大，人民的福祉是最重要的，和平對大家都有好處。」這段將近一分鐘的影片被放到網路上，包括賴清德個人的Instagram，受到普遍的好評，不少網友留言，認為賴表態願與習共進晚餐，且向對岸表明和平訴求的說法，「回答得很棒」。此前台灣輿論一般認為，賴清德在台灣年輕族群的支持度並不吃香，如今這段「快問快答」，似有替賴有「加分」的效果。

不過，「快問快答」挑戰有趣的地方，在於答題人需要在極短的時間內對提問做出答覆，而非經過深思盤算，在心理學效應上，多半代表着其內心最直接和真實的想法。倘若如此，賴清德心中的「習賴會」想像，多少體現出了這位自稱「務實台獨工作者」對於兩岸定位與和平認知，其中存在着不少值得商榷的細節。

2024校園總統馬拉松活動於5月28日在台灣大學集思會議中心展開，第三場次邀請到民主進步黨總統參選人賴清德（前排中）。（Facebook／亞太青年協會）

無法改變「兩國論」的台獨底色

在台灣政界有「台獨金孫」之稱的賴清德，隨着投入2024大選的明朗化，其兩岸論述歷經了兩度調整。第一次乃今（2023）年1月初，賴清德爭取民進黨主席位置期間，首度拋出了「和平保台」之說，取代了民進黨及其側翼們過往朗朗上口的「抗中保台」。

第二次則是今年1月18日賴清德宣誓就任民進黨主席，表示「務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要。」綜合來看其前後兩次的說法，顯然積極挑戰大位的他，有意往中間靠攏，淡化其原來板上釘釘的「台獨」色彩，也表示了民進黨在台海暴風急雨之下，有可能微調兩岸政策路線，甚至是續走「寄生」在《中華民國憲法》體制下的蔡英文路線──「中華民國台灣」論。

然而，儘管賴清德曾經在台南市長任內訪問中國大陸，但他對於兩岸關係法理定位的看法，恐怕還是無法改變的「兩國論」。從此次參與台大學生「快問快答」來看，主持人提問想共進晚餐的對象是何位「國際」領導人，賴清德答以「習近平，中國國家主席」，完全展現了他認定兩岸關係係屬「國際關係」的定位，在遊戲的笑語之間流露出了「一中一台」的主張。

民進黨總統參選人賴清德（右）日前出席「2024校園總統馬拉松」座談，5月29日與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰。當被問及「最想和哪一位國際領導人共進晚餐？」賴清德秒回：「習近平」。（Twitter@mimimigeneral影片截圖）

有趣的是，這段影片經過剪輯之後轉載到賴清德個人官方Instagram，主持人口頭提問「最想和哪一位國際領導人共進晚餐」被「消音」，改以字幕的方式呈現題目「最想跟哪位國家元首共進晚餐」。「國際領導人」變成了「國家元首」，顯見賴清德團隊意識到了「兩國論」和「一中一台」的敏感性，故而悄悄動了修飾的手腳，但原始影片已在網路社群平台流傳，想「賴」也「賴」不掉。

台海緊張歸咎北京「倒果為因」

更為要緊的是，如今台海情勢嚴峻，是島內外一致的共識，因此「和平」成了台灣各黨派政治人物最愛掛在嘴邊的熱詞，宛若一面「神主牌」。可是抽空具體歷史與政治的「和平」，不過就是蒼白、空虛且抽象的「和平」，除了化為動員選票、加深對立的作用之外，等於是一張不可能兑現的「空頭支票」。

在這場與學生的「快問快答」之間，賴清德不忘強調他想當着習近平的面，對北京表明「和平對大家都有好處」。其沒說出口的潛台詞，即認定眼前「破壞台海和平穩定」的元兇在北京，民進黨執政下的台灣是「中國武力威脅」最為無辜的「受害者」。這段取巧的表述，與日前綠營台派側翼進攻台灣學者「反戰聲明」的理由如出一轍，指責反戰的對象不該是華府而是北京，因為北京虎視眈眈欲「侵略」、「併吞」台灣。

面向北京「要和平」、「反侵略」，這般說詞在台灣贏得多數人的認同，故而賴清德表態要向習近平強調和平的重要性，當然也會在網路輿論上博得眾人好感。問題在於，這番說法除了讓賴清德增加年輕人的支持之外，完全無法消解與日俱增的台海緊張，甚至賴清德的「和平」之說，還帶着顛倒因果的話話操弄。

民進黨總統參選人賴清德參與「2024校園總統馬拉松」活動，他表示「我們是和平主義者，保護同胞家人是我們的責任。」（台灣總統府）

台海戰爭或和平最大變數在台北

眾人不妨回想八年以前，「戰爭」這兩個字，幾乎不曾存在於台灣社會的擔憂之中，主因在於兩岸之間有着以「一中」為前提的「九二共識」政治基礎。2016年民進黨蔡英文登上大位後，在兩岸定位問題上「未完成答卷」，將台灣綁上美國遏制中國的戰車上，同時「發明」了「中華民國台灣」、「兩岸互不隸屬」等具有「兩國論」意義的論調，此後台灣以及台海周邊才成了西方媒體眼中「地表上最危險的地方」。

換言之，在兩岸定位與和戰問題上，變的不是北京，而是台北，民進黨的總統府恐怕才是台海變局最大的變數。賴清德可以翻一翻中共二十大報告，或者是去（2022）年8月發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，北京領導人不只口頭表述，還以白紙黑字的方式宣示「和平統一」的大政方針：「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」；而「非和平方式」乃明確針對「外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」，「絕非針對台灣同胞」。賴清德現在還未名列國台辦的「台獨頑固分子清單」，難道他已迫不及待要「對號入座」了嗎？

以目前台灣各家民調來看，賴清德贏得2024台灣大選的機率不低。作為一位相當可能帶領台灣在世界變局中前進的領袖，賴清德不只要為自己過去的「台獨」主張負責，更需要在新局中認清台灣所處的位置以及面對的主客觀條件，找出務實可行的兩岸路線，為「和平」打開出路。

當「九二共識」仍是民進黨的「黑名單」，賴清德想跟習近平「共進晚餐」，不過只是笑話一場。當「兩國論」和「一中一台」仍是賴清德的「底色」，台海關係又要如何「放輕鬆」。當美國政學媒精英界仍認定與中國「終須一戰」，而台灣執政者毫不拒絕戰場在台灣的設定，賴清德事實上也找錯了呼籲「和平」的對象。