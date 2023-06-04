媒體人稱遭國民黨立委傅崐萁性騷擾：抓我的手　抱住我的頭親我

近日台灣政壇爆出多宗性騷擾案，同時涉及藍綠陣營。媒體人董成瑜3日在Facebook公開發文指，現任國民黨籍立法委員傅崐萁在2014年曾在餐敘席間對其肢體騷擾，更聲稱其「抱住我的頭親我」。



傅崐萁在昨日（3日）聲明強調，從政廿年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。



台媒《聯合報》報道，董成瑜3日在Facebook稱，她在2014年參加餐敘，有位現任立委邀集台北市長、想要接續選市長的人，還有媒體高層等吃飯。她描述，席間這位縣長坐自己右邊，該縣長抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作。

董成瑜續描述稱，在餐敘尾聲，該縣長突然站起來抱住她的頭親她。她立刻掙脫並大聲斥罵他，該縣長始坐回原位。

董成瑜原本未有公開涉事者名字，但外界根據文中線索將矛頭指向國民黨籍立委傅崐萁。在傅崐萁回應後，董成瑜在Facebook證實她指控的是傅崐萁，又指如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請台北市前市長郝龍斌出來為他澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人」。

國民黨則表示，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。