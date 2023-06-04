懶人包｜民進黨性醜聞連環爆　信封戳胸、強迫口交　8案一文看清

台灣民進黨性平風波連環爆，儼然成為民進黨版的「#MeToo」事件。



從前婦女部女黨工遭廠商性騷擾，到基進黨義工指控參加內部訓練時遭到性侵，加害者現在卻還在民進黨當官。

截至目前已爆出8案件，《聯合新聞網》整理事件始末，帶您一起了解。

【懶人包】一個圖輯看清民進黨8宗性騷擾案重點及相關照片：

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第1案：5月31日，民進黨前婦女部黨工指控合作廠商導演「輝哥」摸胸

民進黨前婦女部黨工上月31日晚間在Facebook指控，去（2022）年9月在民進黨執行工作任務時，遭到長期合作的廠商名導「輝哥」薛朝輝性騷擾。

該名受害女黨工表示，當時攝影團隊在回程路上，「輝哥」趁大家在廂型車休息之際，竟然伸手撫摸她的後頸，接著又在下巴和胸上游移。該名受害女黨工事後上報給當時的婦女部主任許嘉恬，對方卻沒有進行妥善處理，甚至質疑：「為什麼不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」

第2案：6月2日，民進黨前黨工遭同仁「陳右豪」性騷擾，還被上司刻意刁難

一名受害前黨工2日在Facebook以「讓我為自己勇敢一次」為題發文，表示當時部門同仁陳右豪明知她有男友，卻不斷在訊息和電話騷擾，甚至喝醉時還會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰等。不僅如此，陳右豪還趁出差住酒店時，在酒店監視她的房門，不讓她走出房間。

該名受害前黨工把事情告訴上司蔡沐霖後，對方卻反問「不是啊！你給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，你要多體諒」，甚至開始在工作上刁難她，逼她向陳右豪道歉。

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第3案：6月2日，民進黨組織部副主任「林男固」遭控性騷擾請辭

台北市議員何孟樺2日表示，自己2018年擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，並在出差時主動詢問對方，得知同仁被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，而且這名加害者就是民進黨前組織部副主任林男固。

何孟樺坦言當時曾要求黨中央積極處置，但過程非常挫折，也希望外界不要再試圖去查受害者是何人。

第4案：6月2日，前民進黨青年部工讀生遭性騷

一名受害女性前黨工2日爆料，2019年在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾，對方頻頻約她看夜景和泡湯，就算多次拒絕，還是會被不經意觸碰手。

該名受害女性前黨工向當時的主管吳濬彥求救後，對方卻只冷回「那你就推掉就好了」，她也因此罹患創傷後壓力症候群。

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第5案：6月2日，「蔡沐霖」遭控強行十指緊扣女性黨工

一名知情者2日爆料，有次餐會時看到時任青年部主任蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，「這些我都拍下來了」。

蔡沐霖事後透過律師發表聲明，「但我無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤」。

第6案：6月2日，民進黨發言人「謝佩芬」三年前曾被性騷擾

民進黨主席賴清德2日在Facebook發文，表示面對性平事件，絕對不需要「大局為重」。

然而，民進黨發言人謝佩芬在留言處指出：「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐，可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」

第7案：6月2日，綠營樁腳用信封戳女黨員胸部，立委吳思瑤遭控阻止報案

國民黨台北市議員張斯綱2日在Facebook放上一張Facebook截圖，一名受害女性表示，她曾經在選舉辦公室要撤離的時候，被一名樁腳拿信封戳胸部。

該名受害女性氣到要去報警，但負責協助選舉辦公室的某女議員卻阻止她們報警，「後來阻卻報警的人卻當上立委」。張斯綱點名吳思瑤，「是忘記了還是害怕想起來」，而吳思瑤也出面反駁。

第8案：6月2日，基進黨義工自爆曾遭性侵，加害者現在還是「民進黨官員」

台灣基進黨一名男義工2日在Facebook發文爆料，去年參加基進黨內部訓練時遭到性侵，加害者除了在房間內摸胸、觸碰下體，甚至還強制口交。

受害者把這件事提報給基進黨性平會，但因為害怕自己的名字被黨內太多人知道，所以選擇撤案，並和加害人和解：「但如今卻在民進黨工作是什麼意思？甚至可以擔任不低的職位？」

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