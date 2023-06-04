台男指控遭王丹性騷擾如「站坦克車前」　限6月6日道歉否則提告

六四前夕，中國民運人士王丹被李男公開指控，9年前的6月6日在美國紐約一間酒店內，對他進行性騷擾。王丹本人周五（2日）回應指，事件完全不存在。



今日（6月4日），李男召開記者會直播，曝光多張照片及事件細節，要求王丹於6月6日結束前正面回應並公開道歉，否則將帶著所有證據提告。



綜合台媒報道，爆料者李姓男子今日上午9時30分，在台北市議員林亮君及律師林昀陪同下，召開記者會，對外說明。

李男指，「沒想過會被一位前輩、名人，甚至是政治明星做出這樣的事情」。他表示自己當時只有19歲，非常震驚及害怕。早前已希冀向大眾公開說明，但因擔心無法承受輿論壓力及身心狀況不穩定，才一直未公開。

李男指控王丹以六四民運的光環踐踏他與其他年輕學生，面對王丹，他猶如六四民運時面對坦克車的人，他並限王丹在六月六日前道歉，否則將提告。

李男同時拿出多張相片，指自己有好好保存相關證據，相片內容為王丹在美國的私人住所。李男指，自己拍攝的相片內容如書桌擺設、掛畫等都與王丹在社群的公開內容相符。他同時表示自己沒有捏造任何內容，如果王丹未邀請他，他無法拍到相關相片。

李男同時表示，既然王丹說自己很忙，自己也已經等了9年，不著急馬上得到道歉。但李男強調，要求王丹在6月6日結束前在社群軟體明確公開道歉，否則將帶著所有證據提告。

據早前報道，一名台灣男網民「李援軍」（李元鈞）公開指控王丹，9年前曾在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。

6月3日，台灣專欄作家徐豪謙亦指控13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。徐更指控王丹是性騷擾慣犯，其犯行應該被承認，事實不該被抹滅。

6月2日，王丹轉發相關報道，指李男所說的「性騷擾」之事完全不存在：「一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝。我想，作者自己說特意選擇『六四』這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。」

而針對6月3日徐豪謙的指控，王丹則回應表示，指控與他的認知和記憶有巨大落差。