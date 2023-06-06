5億高中生解剖報告出爐：死因符合高處墮落　律師稱毒物採驗過少

台中市早前一名擁有價值5億新台幣房產的賴姓高中生，與一名夏姓男子結婚2小時後離奇自10樓墮樓身亡，全案疑點重重，引發全台極大關注。



該案今天（6日）開庭，台中地檢署傳喚賴母，說明法醫鑑定報告，並說明賴男死因。台中地檢署稱，賴男死因符合高處墮落，且體內無驗出酒精及常見千種毒物反應，將持續縝密偵查。賴母委任的律師認為，案情仍有矛盾之處，而且毒物採驗種類過少，加上警方採證未封鎖現場等，將再聲請調查證據。



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台媒《聯合報》報道，台中地檢署表示，賴男死者原因符合高處墮落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。另外，死者體內未檢出酒精、葡萄催芽劑，或其他常見毒藥物反應，共採驗1000餘種。

賴母委任律師許哲維表示，案情仍有矛盾之處，例如賴男若是從10樓處墮落，導致肋骨斷裂、內出血等傷勢，但為何頭部無破裂出血、四肢的長骨都沒有斷裂。

許哲維稱，對賴男的毒物採驗種類過少，而且此案負責調查、鑑識的警員是直至案發當天的下午、甚至隔天下午，才到案發現場的10樓蒐證，而且期間沒有封鎖現場，恐讓有涉案嫌疑的夏男及其父親等人，有重回現場的機會。許哲維稱，留在現場的啤酒等物品，都不是在案發的第一時間採證。

據早前報道，賴母早前召開記者會，哭訴其兒子剛滿18歲，繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，5月4日卻被夏男帶出門，夏男在路上隨機搭訕2人當證人，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記結婚，2小時後兒子從夏男住處墮樓。賴母指控夏男謀財害命。目前全案仍在偵辦中。