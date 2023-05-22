18歲身家5億男高中生結婚2小時墮亡　地政士助理丈夫首現身出庭

台中市一名擁有價值5億（新台幣，下同）房產的賴姓高中生，近日與一名26歲擔任地政士（專職土地及房產交易法律文書代理人）助理的夏姓男子結婚2小時後離奇自10樓墮樓身亡，全案疑點重重，家屬質疑夏男謀財害命，引發全台極大關注。



當地檢察官日前已依殺人罪命夏男以30萬元交保，今日（22日）上午再度傳訊夏男，以釐清案情。台媒報道指，首度現身的夏男抵達時面對媒體詢問不發一語，但神態自若。



台媒《聯合報》報道，夏男應於上午10時報到，他提前5分鐘在擔任地政士的父親陪同下抵達。當時現場已有大批媒體守候，還有人問他是否要道歉，但他都不發一語。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，此案夏姓被告經檢察官詢問，初步認涉有殺人罪嫌，以30萬元交保，死者9日完成解剖、採集相關檢體，送法醫研究所調查；死者體內有無酒精、藥物反應，都會逐一釐清，但報告尚未出爐，呼籲外界勿僅憑「主觀臆測」推論犯罪情節。

承辦檢察官謝怡如今天再傳喚夏男到庭訊問，進行第二次訊問，針對查扣手機、手提電腦的數位採證結果、及與死者結婚原因、雙方交往情形、案發前狀況等疑點，續行釐清。

據早前報道，死者家屬21日邀請著名法醫高大成驗屍及勘驗墮樓現場，協助調查死因。高大成指死者沒有顱內出血，僅右手肘處生前骨折，推測死者恐怕是遭下藥後在低樓層「被滑落」墮樓，有他殺嫌疑。