美國廠員工對加班大吐苦水　台積電董事長：不願值班就不要來

台積電於美國亞利桑那州的廠房將於2024年量產，然而近日有傳美國員工在網上針對加班與輪班大吐苦水。對此，台積電董事長劉德音周二（6日）表示，「不願意值班的人就不要來參加這個產業」。



在人力資源網站Glassdoor上，有台積電工程師留言，指自己在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，周末輪班是家常便飯，「這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷」。另一名工程師則在今年1月寫道，台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。而事實上，自台積電赴美設廠後，就不時傳出美國員工抱怨工作要求，市場也對台美工作文化的差異感到憂慮。

圖為去年12月6日，美國總統拜登視察台積電於亞利桑那州晶圓廠的廠址。（Reuters）

對此，劉德音在台積電股東會後受訪時直言，不要求美國廠員工做事方法要一樣，但要求遵守台積電的核心價值，即誠信正直、承諾、創新及客戶信任。他強調，不願意值班的人就不要來參加這個產業，該產業並不是靠有高薪，而是真的對這產業有興趣才行。

劉又表示，現時台積電正在台灣推動多元包容性工作環境，但某些員工管理能力還有限，在管理方面有些困擾，公司正在學習管理世界的人才。至於公司目前正評估歐洲設廠可能性，他表示，最擔心人才供應及勞工問題，並透露德國政府承諾會協助解決，將派學生到台灣做交換學生。