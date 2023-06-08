生母和繼父聯手「性教育」　台灣一家四口亂倫群交3年　判刑曝光

台灣爆出一宗震驚全社會的一家四口亂倫群交案，新北市一名婦人帶著一對親生子女再嫁給一名建築工人，兩人以「性教育」為藉口，令小孩以為有性需求，兄妹、父女、母子間皆可性交，一家四口群交亂倫長達3年。



前年該婦人離家另尋女伴，卻遭丈夫和兒子毆打，她申請保護令並向社工吐露家人群交長達3年。相關判決在昨日（7日）曝光，台灣高等法院依對於未滿14歲之男子、女子為性交5罪，主導的丈夫判監5年10個月，婦人則判監3年2個月。



據台媒《聯合報》、《ETtoday新聞雲 》等報道指，檢方起訴指出，涉案夫妻以「性教育」為由，讓當時都還不到14歲的小兄妹相互口交，或與繼父、生母性交，次數多達5次，時間長達3年，令小孩的性觀念嚴重偏差，連帶犯法而進了少年法庭，危害甚大。

涉案工人表示，自己只有初中畢業，對法律認識不多，經過這次事件他已知道警惕。婦人則稱長期遭丈夫家暴、性虐待，為了家庭和諧，只能忍受丈夫對她和子女的情緒發洩，因丈夫一再主張要讓孩子接受「性教育」，在疲勞轟炸下只好讓他「著手」。

除了這對小兄妹外，涉案夫妻還育有另外兩名幼子。婦人聲稱，如果她反對「性教育」，4個小孩都會被打罵。她說，大兒子曾因交女朋友，丈夫大為光火，還遷怒女兒，並對小孩「再教育」。

台灣高等法院審理認為無從證明婦人長期遭受家暴、性虐待，但她因前年2月離家出走，4月時因和女性友人有親密舉止，遭丈夫和大兒子毆打，婦人申請保護令後才將群交之事告訴社工。

兄妹赤裸與繼父同睡 外公見狀制止

案情又顯示，在婦人離家期間，丈夫尋妻不果而買醉，當時兒子為了安撫繼父，要求妹妹佯裝成媽媽裸睡陪伴，而他自己也赤裸睡在妹妹身旁，外公敲門見狀驚愕，馬上制止。

法官審結時批評，夫妻倆罔顧倫常，對兄妹倆進行群交，行為泯滅人倫及危害善良風俗，嚴重影響兩子女的身心發展及人格。5次犯案都是由丈夫提議主導，婦人附和配合，因此量刑輕重不一。

此外，涉案男子有盜匪、竊盜、詐欺、背信等前科，因夫妻感情不睦，現已離婚。