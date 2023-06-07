民進黨陷多宗性騷擾案　蔡英文再道歉　提3方向改革

近日民進黨爆出多宗性騷擾案，台灣總統蔡英文昨日（6日）晚上在Facebook表示，近來隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。



蔡英文稱，「不只是在民進黨或其他政黨，在社會的職場中、社交中、鄰里中，這類事件層出不窮。過去以來，雖然我們在性別平等議題上，做了很多的努力，但實際上，仍無法有效根除這類行為。性騷擾事件中，很多行為人在互動中，不知分際所在，也沒有清楚認知此類行為的嚴重性，當然也有明知故犯者。」

蔡英文稱，而受害者常因種種的顧慮，沒有站出來指控，並在調查的程序中，還要忍受再一次的折磨，更害怕社會用異樣的眼光來看他們，「我們整體社會，必須再次自我教育」。

蔡英文表示，她已經請台灣行政院長陳建仁帶領行政團隊，針對以下三個方向，進行整體機制的改革方案。

第一，要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。從源頭開始，都要更進一步地互相自我教育。

第二，重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，用更健全、有效及可信賴的申訴制度，來保護受害者不受恐懼的申訴權利。

第三、跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。