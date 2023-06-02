《人選之人》現實版？民進黨爆性騷擾受害者求助無門　蔡英文譴責

Netflix《人選之人—造浪者》是台灣首部聚焦政黨幕僚的職人劇，部分情節在台灣真實上演。一名民進黨前女性黨工發文稱自己在2022年9月選戰期間，被與民進黨合作的導演性騷擾，但當她告知所屬部門婦女部時任主任、民進黨副秘書長許嘉恬時，卻被反問「你為何不跳車？」、「所以呢？妳希望我做什麼？」



民進黨6月1日原本僅將許嘉恬停職調查，但許嘉恬主動請辭，民進黨主席賴清德則同意。賴清德也向受害者致歉稱「對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼」，他也表示，「對於任何涉及性騷擾的事件，民進黨絕對採取零容忍的態度，倘若仍有遇到類似事件的同仁，更希望能在受保護情況下，得到應有的調查真相，以及心理的支持。」



民進黨前黨工表示，她2022年9月遭專案導演在車上按頭靠肩、愛撫，她稱自己非常慌張，沒想到這名導演不但沒有罷手，還跑到廁所外堵人。前黨工事後向當時的民進黨婦女部主任許嘉恬求助，沒有想到許嘉恬卻冷回「妳希望我做什麼、當下為什麼不跳車、怎麼沒有叫出來。」

由於台劇《人選之人—造浪者》也有類似情節，張亞靜（王淨飾演）遭辦公室同事騷擾，向主管翁文芳（謝盈萱飾演）求助，翁文芳選擇挺身而出幫助張亞靜，但該黨工指出自已並未如《人選之人—造浪者》般獲得主管的幫助，「這樣的人如今是黨中央的副秘書長。當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」

【圖輯】Netflix《人選之人—造浪者》是台灣第一部聚焦幕僚的職人劇👇👇👇

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據了解，被指控性騷擾的薛姓導演「輝哥」被起底，曾經執導公視人生劇展「盲人阿清」，在2020年入圍最佳導演和編劇獎。台媒又指，「輝哥」被爆料，是黨齡15年的民進黨員，因為他曾在臉書貼出2008年3月7日的入黨黨證。

「輝哥」的臉書還曬出和蘇貞昌、林靜儀等多名綠營高層、台灣民意代表的合照，連他結婚時，當時擔任黨主席的蔡英文總統不但親自出席，還上台致詞獻上祝福。

對於該事件，台灣總統府隨後發聲明稱，蔡英文總統聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

據《風傳媒》整理，對於性騷擾案冷處理的民進黨婦女部主任許嘉恬，為台大社會系畢業，民進黨幕僚出身，人長的甜美，人緣也不錯，曾被叫做「小甜甜」。

1998年林義雄擔任主席時，她在婦女部服務；2000年陳水扁就任總統時，先後擔任張俊雄、游錫堃的行政院長辦公室機要秘書；2006年，游錫堃就任民進黨主席時任婦女部主任，是民進黨史上最年輕的婦女部主任。