兩失業港男赴台灣邊旅遊邊做「詐騙車手」　日賺3千　被捕遭收押

台灣新北市警方接連拘捕兩名香港籍「詐騙車手」（負責利用提款卡將銀行帳戶金額領出來的中間人）。兩人都供稱，因為在香港找不到工作，透過朋友介紹下，趁疫情趨緩到台灣，不但可以一邊旅遊，只要幫忙客戶提領現金，每天可賺取港幣3千元，而且都先準備好返程機票，不用擔心遭警方拘捕。兩人均稱信以為真始赴台犯案，目前都遭裁定收押。



在台灣，在詐騙被害者匯款到銀行帳戶後，詐騙集團會聯絡中間人，中間人會到提款機利用提款卡將帳戶的金額領出來而賺取傭金，這些中間人即所謂「詐騙車手」。

據台媒《ETtoday新聞雲》11日報道，今年4月中旬，在新北市板橋區海山轄區內，一名男子多次提領詐騙贓款，得手共計新台幣156萬元，經查被害人多半被「個人資料遭駭」、「扣款設定錯誤」、「訂單錯誤」或「取消會員訂閱」等謊言所騙。

警方鎖定33歲香港籍陳姓男子，發現陳男已被限制住居，卻出現在台中地區，擔心陳男隨時搭機逃逸，立即將其拘捕。

至5月29日，海山轄區警員又發現香港籍26歲陳男在郵局提領現金，神情緊張，還一邊操作手機。警員立即上前盤查，從陳男身上發現5張提款卡及新台幣現金1萬4千元，陳男坦承赴台擔任「詐騙車手」。

警方表示，接連查獲兩名「詐騙車手」，都是用觀光名義赴台的香港籍旅客。兩人供稱，在香港透過朋友介紹，來台灣幫客戶代領現金，每天可賺取港幣3千元左右的酬勞。警方發現兩名男子身上都已準備好返程機票，隨時都可搭機返回香港，警方向檢方申請羈押兩人獲准。