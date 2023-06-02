網紅麵包包認扮曾患癌3年　老公發文嘆不忿　疑暗指自己也不知情

在IG擁有1.1萬粉絲追蹤的台灣健身網紅「麵包包」3年前開始自稱罹患胰臟癌、歷經65次化療，過去的抗癌歷程感動不少人，但近日有網民發現「麵包包」疑似盜圖，6月1日她出面坦承自己假冒罹癌、欺騙社會大眾長達3年。對此，她的老公則出面自嘲，「我真的變智障」。



向來與妻子表現得恩愛的麵包包丈夫，疑在暗示自己也不知情！（按圖了解）

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「麵包包」6月1日在IG上公開道歉，坦承自己謊稱罹癌欺騙外界長達3年，「我知道我自己罪該萬死，我自己選擇的也必須自己承擔」，強調身邊曾幫助過她的人一樣是受害者，要網民們別指責他們。

對此，身為健身教練的老公也出面發聲，直言得知老婆說謊時也相當傻眼，更自嘲：

．「我真的變智障」

．「我就看看有甚麼比我委屈的」



疑似暗指自己完全不知情，也同樣被欺騙。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】