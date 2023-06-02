開豪車打工？團夥職業騙薪　上海夫妻2年入職300間公司月入逾60萬

兩年入職300家公司騙工資、月收入超過60萬元（人民幣．下同）？這不是電影情節，而是在上海真實上演的案例。近日，一個涉及到數百人的「職業騙薪」團夥遭破獲，這些「上班族」被指開著豪車，每天在不同的辦公樓穿梭，卻只為領取基本工資，承諾的業績遲遲沒有兌現，最終令大量中小型金融公司受害，人財兩失。目前，警方已經核查的涉案金額超過5000萬元。



報道指，一個名叫洪凱的男子早前到沈總旗下的金融公司面試當銷售，當時洪男戴著勞力士手錶、手持LV公文包、豪車鑰匙，憑藉出色的CV和口才征服了人事部。除了和沈總是同鄉，洪凱也表現出出眾的業務能力，其手上上市公司的董監高資源，更是讓沈總將2000萬的項目承包給了洪凱。如此一來，洪凱便以3萬元底薪，20%提成被高薪錄用，還帶著另外8名銷售一起入職。

不過人事部很快就發現，他們9人的社保遲遲無法繳納。洪凱則藉口稱當月的社保由前東家繳納完成，下個月再由現時公司繳納。但除了社保問題外，洪凱一行人自入職後，除了參加例會，從不打卡上班，即使工作日誌顯示他們每天都在跑客戶，但卻遲遲沒有客戶簽約。就這樣兩個多月過去，工資發了20多萬，但他們卻遲遲沒有兌現當初承諾的業績。

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後來，其中一名銷售的離職證明令他們的真面目暴露，據顯示，出具證明的確是他上一家入職的企業，但入職的時間段，卻和在沈總公司的時間幾乎完全重合。

沈總決定報警，揭發洪凱原來只得初中學歷，此前當過中介和保險銷售。在這兩年，平均每月都有約10間公司給他發工資，金額從幾千到3萬元不等，時間短至一個月，長至半年。而他們還是團夥式地實行詐騙，偵查員發現，由於大企業制度較嚴格，故騙子們選擇下手的公司九成都是缺乏人力、物力的中小型金融公司，很多企業甚至直到人員離職都沒有意識到自己被騙。而據警方收到的一份在金融行業流傳的黑名單上，顯示疑似騙薪者多達260多個。

經過多個月的調查取證，浦東警方在今年3月8日會同經偵總隊展開拘捕，當晚共有51人落網。

徐玲玲夫婦幾乎每天不是在面試，就是在去面試的路上。（案件聚焦）

值得一提的是，在這個團夥中，徐玲玲夫婦倆比洪凱作案更瘋狂，在兩年多的時間內，二人入職超過300間公司，幾乎每天不是在面試，就是在去面試或者辦理離職手續的路上，晚上有時還會去各種酒會交際應酬，挖掘新的公司資源，直到凌晨回家。徐還曾創下單月入職28間企業的記錄，每天領不同公司的工資，令夫婦倆僅月工資收入就超過了60萬元。

據了解，徐玲玲選擇的都是小規模金融公司，她會掏出滿是高淨值客戶的名單讓老闆們捨不得放手。而入職後，當蒙混過關不成，老闆開始催促時，她就會召集群眾演員，說她有多少資產什麼等，讓老闆相信。而這些頭部騙子還會發展下線，獲得20%甚至更高的50%、70%工資返還。就這樣，本來一個小範圍的犯罪行為，最終被肆意擴張到過百人。