被指向女企業家掏陽具示意口交　前民進黨議員鄭宏輝：人格謀殺

台灣政壇「#MeToo」風暴持續，國民黨台北市議員游淑慧今日（14日）爆料聲稱，前民進黨新竹市議員鄭宏輝曾對一名女企業家親吻性騷擾，甚至在車上掏出生殖器示意口交。



鄭宏輝則強調自己「不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」，願意主動接受調查。鄭宏輝現任台行政院政務顧問、神腦國際董事長，台行政院表示將立即解聘其無給職政務顧問一職；鄭宏輝在神腦國際也遭停職調查。



國民黨台北市議員游淑慧召開記者會表示，鄭宏輝曾對一名女企業家親吻性騷擾，甚至在車上掏出生殖器示意口交。（《聯合報》）

游淑慧今日召開記者會表示，接獲受害女子陳情，鄭宏輝2021年積極爭取參選新竹市長機會時，曾在餐敘結束後主動詢問要接送該女子返家，在該女子準備下車時，鄭宏輝突然用台語說「你真的很漂亮」，接著湊過去親吻。

游淑慧稱，儘管女子當時表示已婚及有小孩，鄭宏輝卻稱「我也有結婚有小孩呀！而且小孩都很大了」，更解開褲子拉鍊掏出生殖器，示意被害人要幫他口交。

前民進黨新竹市議員鄭宏輝。（《聯合報》）

鄭：人格謀殺

對此，鄭宏輝在Facebook駁斥，強調自己「不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」，如此匿名的政治指控模式是一種人格謀殺、謀取個人選舉的政治利益。

鄭宏輝又指，游淑慧用沒有證據、沒有當事人出面的匿名抹黑來博取聲量，傷害他人名譽，這種行為應該被社會譴責。鄭宏輝稱，他願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑。

台行政院：立即解聘

台行政院發言人表示，鄭宏輝遭指稱涉及性平相關爭議，其行為已不符合民眾及社會期待，行政院將立即解聘其無給職政務顧問一職。

鄭宏輝現任台灣手耭及配件零售連鎖企業「神腦國際」董事長，因神腦國際為中華電信子公司，台交通部長王國材表示，已將鄭宏輝停職調查，並由中華電信組成調查小組，若指控屬實立即解職，若不實還其清白。