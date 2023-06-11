民眾黨前發言人徐千晴曝遭上司性騷擾：從沒原諒過伸手的狼

台灣政壇「#MeToo」風暴持續，剛接任新竹市政府發言人的徐千晴昨日（10日）晚上在Facebook發文，透露去年2月才剛到民眾黨擔任發言人，同月就遭到一名上司性騷擾，感謝當時的直屬主管、黨主席柯文哲積極處理「沒有這樣就算了」，但這段過往仍是她內心一段不愉快的記憶，「自己從沒原諒過伸手的狼」。



徐千晴稱，她去年2月起擔任民眾黨發言人，但同月遭到當時一名上司（現已離職）性騷擾，幾經思考掙扎，決定告知自己的直屬主管。

徐千晴強調，「我的故事沒有就這樣被算了」，當時她的直屬主管認為這是必須嚴肅面對的重大事件，第一時間就直接回報給黨主席柯文哲。

徐千晴稱，她感謝當時還是台北市長的柯文哲忙於防疫，卻立刻處理、指示主管帶她到警察局備案、保留證據，同時請直屬主管將相關狀況告知負責性騷擾防治的部門，自己自此與加害者之間不再需要有任何公務接觸。柯文哲又嚴厲告誡加害者不可再犯，處理方式令她心存感激。

徐千晴指，因為證據充分，自己有想過直接提告，但那時候剛入職場，還沒來得及證明自己，「真的不希望性騷擾受害者這個標籤，成為徐千晴這個名字的唯一連結、僅有的代表作」。

徐千晴還向這名加害者喊話，如果敢出來挑戰她，將會讓他成為法院認證的變態。