2024台灣大選｜賴清德：兩岸路線與蔡英文一致　完全沒有模糊空間

台灣明年舉行新一屆總統大選，代表執政民進黨參選的賴清德周五（9日）重申，其本人以及民進黨的兩岸路線與蔡英文總統一致，蔡的「四個堅持」立場非常清楚，完全沒有模糊空間。



賴清德周五出席中國事務部主辦「中國事務小組」諮詢委員會議，並為這屆諮詢委員頒發聘書。賴指出，蔡英文提出「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須由兩千三百萬人民共同決定」的「四個堅持」，講得非常清楚。他自己個人還有民進黨，都和蔡總統在兩岸路線上是一致的。

他強調，民進黨有責任讓台灣人民在選舉時能收到正確、清楚的訊息，並引領民眾一起走向台灣未來的正確方向。

另一方面，會議邀請了國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文發表引言，分析國際環境、中國經濟、對台作為及台灣內部環境等。黎指出，中共「介選」手段包括利用「海峽論壇」與「雙城論壇」等平台，增加政府對「疫後啟封」壓力、動員台商團體或制裁所謂「綠色台商」以施壓民進黨，以及運用「疑美論」、軍事威嚇及灰色地帶衝突等手段以阻斷台美合作關係。

與會學者分析，未來中共對台「硬的一手」強度料會繼續維持，而「軟的一手」則藉經貿施壓、兩岸交流平台等，對台進行「介選」行為；並提到台灣唯有在兩岸與國防等方面採取正確的論述與作為，才能得到國際社會與台灣選民的認可，共同因應來自北京的挑戰。