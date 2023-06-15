呼籲民眾入境問俗勿犯法　台灣公布「香港涉嫌國安案件整理表」

台灣與香港民眾在疫後往來日益密切。台灣陸委會今天（15日）公布「香港涉嫌國安案件之行為態樣」整理表供台灣民眾參照。陸委會強調要本著「入境問俗」態度，樂見台港能夠順暢地進行民間往來與互動，但一些不必要的風險就不要去觸犯。



綜合台媒《聯合報》、中央社等報道，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，香港局勢變化非常大，許多台灣民眾詢問如何減少風險，因此陸委會把媒體所報道的已發生的個案整理出來，並呼籲台灣民眾不要觸犯類似的行為。

「香港涉嫌國安案件之行為態樣」整理表中列舉多個例子，包括有民眾曾在電單車插上「光復香港・時代革命」旗幟，或在網絡發表反送中相關言論，被依煽動他人分裂國家、作出一項或多項具煽動意圖的作為而遭指控或拘捕。

整理表又列舉，有民眾發起集資，為香港示威者提供學費和生活費，被依串謀作出具煽動意圖行為、洗黑錢而遭指控或拘捕。

整理表中也特別指出，港府正向法院申請禁制令，禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，提醒民眾切勿觸犯。

此外，詹志宏表示，根據兩邊官方統計，4月份台灣到香港的旅客是6萬2000人，港澳到台的旅客有10萬多人。

詹志宏表示，台港經濟文化合作策進會準備與陸委會在下半年推出超過10項的台港民間交流活動。活動有些在台灣或香港舉辦，也會考慮在金門舉辦，邀請在台的港澳學生前去金門走走。