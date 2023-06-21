5億高中生案偵結　｢丈夫｣ 涉偽造文書遺產確定無份　殺人罪不起訴

台中市5月初一名擁有價值5億新台幣房產的賴姓高中生，與一名任職地政助理的夏姓男子結婚2小時後離奇自10樓墮樓身亡，全案疑點重重，引發全台極大關注。



台中地檢署今日（21日）早上宣布偵查終結，認定夏男與死者顯然無同性結婚真意，依偽造文書罪嫌將夏男起訴，遺產確定沒份；殺人罪部分則不起訴。



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綜合台媒報道，台中地檢署表示，據此案所查得的數位鑑識、通聯紀錄、行車紀錄等分析，夏男與死者雙方幾乎毫無交集。且據死者的高中輔導紀錄，曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾而接受輔導。

另外，檢察官查得夏男與死者的結婚證人，為隨機任意找尋，2名證人不清楚何人欲結婚，及雙方家長亦不知悉兩者結婚事情，認定夏男與死者顯然無同性結婚真意，因此以偽造文書罪嫌將夏男起訴。

經現場跡證顯示，死者應係由10樓墜落，撞擊社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面而亡。依夏男身上跡證蒐集結果，並無肢體接觸，也查無死者於墜樓前有酒精反應或遭施打或服用毒藥物的事證。

檢方表示，根據查得的相關事證外，再逐一分析、檢視及相互核對證人供述、通聯紀錄、通訊軟件對話紀錄、數位鑑識、社區磁扣刷卡紀錄及社區與道路監視器影像等證據資料，均無從認定被告夏男與其父涉殺人罪嫌，因此不起訴處分。