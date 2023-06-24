台版「變形俠醫」又怒了　大鬧Motel遭強制就醫　妻：他壓力太大

台灣桃園一名28歲朱姓男健美選手上月曾情緒失控在一家7-11便利店發狂大鬧，其後被到場警員制伏，期間被打到頭破血流。朱男亦被稱為「真人版變形俠醫」（台稱「超商浩克」）。詎料，事隔一個月，朱男被指「又怒了」，再次回到大眾視野中。



據報台中警方周五（23日）晚間接報指一對入住汽車旅館的旅客在車庫吵架，其中一人正是朱男，當時他情緒激動，還對著警方怒吼「找你索命」等，最後被強制就醫。



報道指，朱男6月9日才與林姓新婚妻子貼出結婚證書，傳達喜訊，周五趁著端午連假與妻子入住台中一間汽車旅館，但期間亂砸東西，情緒激動。警消到場後，評估他有自傷疑慮，當場予以強制就醫。期間，朱男還對著警方怒吼：「我已經死過好幾次，我被你殺了好幾次，我會來找你索命！」

與此前在桃園與警方發生衝突不同，這次朱男未有進一步攻擊動作，最終乖乖配合。不過他嘴上依然強硬，在配合警方指示趴下時，他仍向警方表示「不要開我槍」、「不要解剖我，解剖我你就死定了」。

朱男被當場予以強制就醫。（ETtoday）

林女表示，丈夫其實是近期壓力太大，多日未能好好入睡，加上心疼她被網民持續攻擊欺凌，情緒上來才有砸東西的狀況，不是外傳的吵架。據悉，朱男日前就便利店一案，與警方在法庭上對案件進行說明，還被栽贓說他有碰毒品。

送醫後，朱男情緒已穩定，林女對幫助她們的警察和醫護人員表達感謝，「謝謝你們很有耐心的幫助我們，不好意思造成大家的恐慌」。

台警用警棍朝男子揮擊約12下，連警棍都打斷（點圖放大）：

+ 7

據早前報道，朱男為世界自然健美聯合會職業選手，5月底，他情緒失控在一家7-11便利店發狂大鬧，還攻擊2名警員致輕微腦震盪及面部挫傷。他亦因赤裸上半身加上壯碩外型、深蹲咆哮宛如「變形俠醫」而引發關注。

其後，朱男被到場警員制伏，但網傳影片顯示一名警員持警棍朝已無攻擊動作的他揮擊約12下，連警棍都打斷，後者只能蜷曲在地、頭破血流，且不斷哀嚎喊著「好痛」。警方行徑遭外界批評執法過當。