真人版變形俠醫？28歲爆肌裸男7-11襲警後咆哮 失控影片網絡瘋傳
撰文：聯合新聞網
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一名28歲的朱姓男子疑心情不好，今上午9時許於桃園中壢長沙路上一間超商內摔東西，當地警方獲報後10分鐘內到場，朱男不聽勸，用拳頭攻擊員警，造成員警1名腦震盪、1名面部挫傷，警最後用辣椒水於3分鐘內制伏朱男，警詢後依傷害、毀損、妨害公務移送桃園地檢署偵辦。據悉，朱男為世界自然健美聯合會職業選手。
網路今日流傳一段影片，一名未穿上衣的肌肉猛男不明原因，在便利商店徒手攻擊員警，過程還不時發出怒吼，模樣詭譎駭人，但由於渾身肌肉、僅穿一條短褲，加上脾氣暴怒，也網友形容他「台版變形俠醫」。（點圖放大逐格睇相關片段👇👇👇）
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警方表示，今上午朱男僅穿著一條短褲到超商內，過程中不斷碎念，被店員聽到出現輕生字眼，並覺得朱男怪怪的，但礙於他身強體壯，店員不敢輕舉妄動，便報警處理。
警方獲報10分鐘內到場，發現朱男已在店內翻箱倒櫃摔東西，不過朱男一看到警方前來情緒突然激動，警方制伏過程中遭朱男以拳頭攻擊，造成1名員警輕微腦震盪，另名員警面部挫傷，最後於3分鐘內噴灑辣椒水最後制伏。
不過制伏過程中朱男左額也出現碰撞流血，目前送醫治療並讓醫師評估。警方表示，朱男並未飲酒，但不知什麼原因突然情緒激動，警詢後將依傷害、毀損、妨害公務移送桃園地檢署偵辦。
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