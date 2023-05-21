片段瘋傳｜台28歲爆肌裸男遭警員制伏後仍被打到爆缸　警棍都打斷

台灣桃園一名28歲男健美選手昨日（21日）上午情緒失控在一家7-11便利店發狂大鬧，因赤裸上半身加上壯碩外型、深蹲咆哮宛如「變形俠醫」，引發關注，該男子其後被到場警員制伏。



其後網絡傳出影片及照片，顯示男子已被制伏、坐在7-11外的階梯上，一名警員持警棍朝已無攻擊動作的男子揮擊約12下，連警棍都打斷，只見男子蜷曲在地、頭破血流，且不斷哀嚎喊著「好痛」，警方行徑遭外界批評執法過當。



台警用警棍朝男子揮擊約12下，連警棍都打斷（點圖放大）：

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綜合台媒報道，事發時朱男情緒失控在7-11便利店翻箱倒櫃，警員到場後將其制伏，並對其噴灑辣椒水，引發情緒不穩的朱男失控暴怒，攻擊2名警員，造成輕微腦震盪及面部挫傷。

隨後朱男衝出便利店外蹲坐在地，未出現攻擊傾向，不過一名警員卻用警棍抽打朱男，甚至連警棍都打斷。

桃園市政府警察局中壢分局解釋，雖然朱男被噴辣椒水後一度停止行為，但仍在便利店外持續咆哮，揚言「我要殺了你們」、不斷挑釁警員，且作勢站起，警員因此持警棍制止朱男，但朱男仍持續不斷以言語挑釁警員，導致警員一時情緒失控、過度使用強制力。

28歲男健美選手大鬧便利店（點圖放大逐格睇相關片段👇👇👇）

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中壢分局表示，持警棍打人的警員的究責部份依法送辦，其執行職務過當行為核予記過二次，中壢派出所長記過一次，中壢分局長申誡二次。

桃園市警察局長吳坤旭表示，基層警員很辛苦，但對就是對、不對就是不對，此次事件由中壢分局主導調查，相關懲處會再報警察局督察室審核。

台媒報道又指，朱男為健美選手，且擁有國際私人教練專業學院（IPTA）金牌教練執照，為世界自然健美聯合會選手。

此外，網傳朱男因在便利店買不到他想吃的雞胸肉口味產品而發狂，但也有傳朱男疑似在520這天向女友求婚被拒絕，心情沮喪才會失控。事件未獲當事人回應，詳細原因待警方調查。

台警用警棍朝男子揮擊約12下，連警棍都打斷，影片在網上瘋傳（點擊瀏覽）：