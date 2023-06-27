黑人陳建州遭控港出差時「撲床硬上」台女星大牙　台版metoo延燒

台灣「#MeeToo」事件延燒，大牙（周宜霈）從黑人陳建州主持的節目《我愛黑澀會》發跡爆紅更曾擔任助理主持，大牙6月27日在FB爆料自己也曾遭到黑人性騷，大牙指控2012對方趁出差時進入她房間稱要「鬆一下、親一下我的嘴」，她當時只穿著浴袍非常慌張，但擔心因此失去工作機會不敢舉發。



據了解案發當時兩人正在香港出差，且黑人當時已經與台灣歌手范瑋琪結婚。



陳建州（Facebook@黑人陳建州）

大牙在FB寫下自己的遭遇，「謝謝這波Me too願意站出來的人們給我勇氣，我佩服妳(你)們的不畏懼，讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死。曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。此時若不說出來，11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。」

大牙全文：

老實說，跟許多人一樣，也希望大家可以多去關注幼兒園下藥和虐童案，但是⋯⋯也許這時候不說，就永遠被困在11年前那個晚上了⋯⋯

2012年7月18號凌晨，時間點我就是記這麼清楚，因為那天真的嚇瘋了⋯⋯，那時與一位女性化妝師、一位男性髮型師、我的男性經紀人、當時的老闆陳先生，以及他的男性經紀人，一共六個人，搭上俗稱的紅眼班機前往香港錄製當地節目《18/22》

一落地就展開了馬不停蹄的各種訪問，終於在太陽下山後，可以上車前往飯店休息。就在我累得哈欠連連的時候，陳先生從前座回頭問我：「這麼累？是不是很久沒有鬆一下？」還配合著他很靈活的眨單眼表情（鬆一下用台語發音，同桑擠勒）

當下沒想太多，直覺他說的是按摩，就附和著說對啊很累，肩膀很緊，是應該要鬆一下。車程一路上嘻嘻哈哈，我才搞懂他口中的「鬆一下」好像是別的意思⋯⋯反正他個性就是愛開玩笑，經紀人也在車上都有聽到對話，沒有想太多。

車子很快就到飯店了，我和陳先生、他的經紀人，三個人先拖著行李進電梯準備回各自的房間休息。

那台電梯很小、很擠、很悶，基本上連呼吸都聽得見彼此的聲音，然後陳先生用氣音開口問我：「你住幾號房？」我納悶地頓了一下，然後做了個鬼臉！

（心想你要知道我房間幾號幹嘛？！)

他急切地又問：「快點啦！你不是說想鬆一下？！」

我當下急中生智，給了他經紀人的房號，

面無表情地告訴他：「1xxx」「屁啦！那是你經紀人的房間號碼！快點！你住幾號？」

沒想到會被識破，突然慌了，一陣內心翻騰也不知該如何是好⋯⋯我的樓層抵達，電梯門打開了，陳先生眼睛直盯著，並沒有想要放過我的意思。我心想，好！你這麼想知道我就告訴你，而且你的經紀人也在，就不信你敢幹嘛！

「1xxx」說完就拉著行李逃離那個充滿壓迫、不適的空間。進了房間，聯絡了化妝師和閨蜜。告訴她們我先洗澡，大概20分鐘就可以過來了，然後便開始準備梳洗。

叮咚～房間門鈴響了！(此時的我身上只剩一件內褲)邊穿上飯店的浴袍邊碎念，不是跟妳們說我要洗澡⋯⋯然後，我傻住了，在貓眼另一頭的是老闆陳先生！我隔著門大喊，你幹嘛啦？！

「妳先開門，快點！」他用很低的聲音說。我很明確地告訴他，我很累，已經要去洗澡了，快回房間休息吧！

「妳先開門，我跟妳說兩句話就好」他繼續低沉的說⋯⋯我想可能真的有什麼事吧？

既然只是說兩句話，就開個小縫聽他要說什麼，畢竟他是我老闆。千不該萬不該，就是開了那扇門！！！他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，

轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！為了跟他保持距離，我坐在桌子旁的電腦椅上，不時的拉緊浴袍。然後他就開始了「鬆一下」的續集玩笑話……我嘴巴上笑笑地告訴他，不就是開玩笑，幹嘛啦！

無聊欸你！我很累要洗澡了，快點回去明天很早要起床錄影⋯⋯他老大沒有要管我，伸手拉了我的椅子(有滾輪的)往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。

此時我看著在床頭櫃充電的手機，真的很想打電話給任何人求救！但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開，可能會做實了他一直開的爛玩笑，不敢過去拿手機⋯⋯而且無論如何，明天都得跟他一起錄影一整天，然後搭同一班車、同一班飛機離開⋯⋯我告訴自己，現在不能跟他翻臉。

黑澀會時期曾被他冷凍過，知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退。只能蓋樓梯，讓他從自己起頭的玩笑話高塔下來。努力堆起笑臉告訴他，化妝師跟閨蜜說要來找我，你在我房間被看到不好，快回去。好說歹說，他屁股就像是黏在我床上一樣不會動。

最後我無計可施，決定去打開房間門，心想就算他不離開，至少也能保證我的安全。但是沒有想到我的移動給了他機會⋯⋯他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！「怎麼樣？壯吧！」我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！

「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」一切都來不及反應，我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。

「好！那我們快一點！」真的沒有想到他會這樣回……我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，所以你開開玩笑我並沒有放在心上，你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，

你這樣真的不對，也很奇怪！「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！

我真的很想吐⋯⋯

而且范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係，為什麼要告訴我？！你再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣！為了自己安危，還是必須找個不激怒他的理由回絕，

我便以「同公司」為由告訴他，你再怎麼有需求也不應該對我，我是你公司的藝人。他竟然回答：「可是你很正啊！」

我被他各種讓人瞠目結舌的回應，

堵得越來越不知所措⋯⋯

謝天謝地，這時門外突然有聲響，

但並不是來找我的朋友，只是有人經過的聲音。

我藉機說，他們搞不好馬上就到了！

快點回去休息了，我拜託你⋯⋯

「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」

眼前的這個人到底是誰？我認識他嗎？

他怎麼會講出這麼多奇怪的話？

只能想著還有什麼方式趕走他，或拖到姐妹來。

我再次認真的告訴他，

我是真的把你當哥哥看待，

你不就有一個親妹妹？你會叫你妹親你的嘴嗎？

「是沒有過，不過下次可以試試！」

這些驚悚的對話，不管我怎麼想轉向，

他就是有辦法轉回他想要的方向⋯⋯

最終，在持續拖延時間、並且不斷的告訴他

朋友可能就快要來了之下，

他才覺得沒意思，願意放棄了。

為了跟他保持距離，

我目送他離開，然後再衝上前鎖門。

驚嚇還沒完我房門電鈴又響！還是他！

這回我真的不敢開門了，隔著門我問他要幹嘛？

「妳擠一點卸妝油給我，不然我怕在電梯口碰到其他人！」

這人居然連這種脫罪的細節都規劃好了，

打算在我房門口演一段 「我進大牙房間只是為了借卸妝油」給任何可能被撞見的人看⋯⋯

細思極恐，我突然完全明白，

面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，

為什麼這麼多女生不敢說了。

他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，

他到底有多少事情是真的？

化妝師朋友和閨蜜，後來終於來了，

我第一時間告訴他們兩個我剛剛發生的狀況，

無助的問他們我該怎麼處理？

話都還沒講完，房間電話響了。

接起來，是陳先生來電⋯⋯

「牙妹妳睡啦？沒有啦，我想說如果妳睡不著的話可以上來我房間，我房間比較大，還可以看dvd！」

旁邊的閨蜜耳朵貼著我的話筒，聽傻了眼，

本來還不太敢相信的他們，都聽到了陳先生的邀約。

離去前他們便再三叮嚀我要鎖門，門鍊也要拉上！

隔天，按照行程工作，工作完飛回台北，

陳先生表現得像昨晚的事不曾發生過一樣。

這件事，我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯

後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。

她們不願意公開，甚至根本不想回憶，

不想自己的名字跟這個人掛在一起。

他用著他愛家護妻的形象，

時不時打著公益與運動的善良模樣示人，

經營著他的公眾事業。

那誰會相信我？

是不是默默讓這件事情過去就好？

幾年前，和朋友聚餐，

發現他帶著太太也在同一家餐廳吃飯，

當下我非常想躲起來，

甚至希望自己能擁有隱形的能力，

沒想到還是被看到了⋯⋯

他大大方方的帶著太太過來和我打招呼。

渾身不自在到反胃想吐，

但還是如同當年一樣，硬擠出笑容。

發現，我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。

謝謝這波Me too願意站出來的人們給我勇氣，

我佩服妳(你)們的不畏懼，

讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死。

曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。

此時若不說出來，

11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。

希望女性在職場上要懂得保護自己，

無論是老闆主管或是同儕，

不適當的玩笑要懂得適可而止，

面對不要臉但手上握有權威的人，

要有勇氣反抗，

而不是跟我一樣為了那一口飯，

忍氣吞聲，一忍就是十幾年。

如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，

或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，

也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。

希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。